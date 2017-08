Prefeito João Carlos Krug em apenas 7 meses de administração é o 5º prefeito mais bem avaliado no estado

O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul João Carlos Krug, aparece como o 5º prefeito mais bem avaliado do estado conforme pesquisa do Ipems.

Apesar de estar apenas 7 meses na administração do município, João Carlos Krug, teve 71,26% dos entrevistados consideram a administração dele ótima ou boa.

João Carlos, assumiu o município num verdadeiro CAOS, deixado pela a administração do ex-prefeito Luiz Felipe. O primeiro passo, ao lado de sua equipe de governo e com o apoio dos vereadores, foi de restabelecer a credibilidade da administração juntamente a fornecedores. Reassumiu o comando da Saúde, reestruturou a Educação e, a partir deste momento, transformou a cidade em um verdadeiro canteiro de obras, atendendo as reivindicações da comunidade. Fato que já conquistou o respeito e a confiança da população.

O Ipems entrevistou 1.528 pessoas em 48 cidades de Mato Grosso do Sul. Todos os participantes têm mais de 16 anos.

“O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4,60 por cento para mais ou para menos”, informou o instituto.

O eleitorado em Mato Grosso do Sul é composto por 1.876.675 pessoas, conforme o levantamento do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de julho deste ano.

Comentários