Prefeito Jair Boni anuncia iluminação e ampliação do aeroporto

O prefeito municipal de Cassilândia, Jair Boni Cogo, anunciou nessa manhã que o aeroporto municipal vai passar por reformas e ampliação e também iluminação da sua pista.

Segundo o prefeito, a pista será ampliada para receber aviões de maior porte (Jatos) e toda sua extensão terá o balizamento conforme determinação da ANAC.

Boni Cogo, disse que as ampliações e modernização da pista é uma solicitação da empresa que está investindo no Seringal, que precisam de pista para pouso e decolagem de seus jatos.

Já a iluminação vem de encontro de um pedido do empresário Lucas Carlos Santilli, proprietário do CERCA, onde esclareceu que se a pista foi iluminada, o CERCA terá condições de realizar Leilões em período noturno, com a presença de compradores de todas as partes do Brasil.

O prefeito Jair Boni, durante entrevista à Rádio Patriarca, revelou que o aeroporto municipal será iluminado, depois da expansão que deverá ser feita para atender a legislação. Terá capacidade para receber jatos, uma reivindicação do grupo que está aplicando em seringueira.

Distrito Industrial

Sobre o Distrito Industrial, Jair Boni Cogo, afirmou que a administração municipal ampliou o espaço, para que seja estendido o atendimento de empresas de prestação de serviços, que queiram se instalar no município.

