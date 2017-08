Funcionário de fazenda encontra moto roubada no assalto na agencia do Correio

Funcionários de uma fazenda que fica ao lado da sede do município de Chapadão do Sul, localizaram a moto que foi subtraída durante o assalto da agencia do correio, ocorrido no último dia 04 de julho.

O funcionário estava realizando a colheita do milho safrinha, quando deparou com a moto caída no meio do milharal. O mesmo acionou a polícia que foi ao local e constatou que se tratava da moto do funcionário da agencia do Correio de Chapadão do Sul.

A Policia acionou o proprietário que de posse de outra chave, ligou a mesma e recuperou a sua moto.

Quanto aos assaltantes, segundo informações não há nenhuma informação de pista.

