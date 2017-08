Em momento histórico, vereadores prestigiam entrega do primeiro asfalto na Capela

Em 2017, quem visitou a famosa Festa do Senhor Bom Jesus da Capela percebeu algo diferente na paisagem: o asfalto. Neste ano, no qual a tradicional festa chegou a edição de número 80, a comunidade do “Santo Fujão” ganhou um presente para ficar registrado na memória: a primeira pavimentação asfáltica de toda a história da Capela (a 30 km de Costa Rica-MS).

A cerimônia de entrega simbólica da obra aconteceu no domingo (06/08), um pouco antes do tradicional almoço de encerramento da festa. Ao lado do prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR), os vereadores Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), Rosângela Marçal Paes (PSB), Jovenaldo Francisco do Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), e o presidente da Câmara Municipal, Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), participaram da solenidade, representando o Poder Legislativo de Costa Rica.

“Pude perceber a alegria das pessoas naquele momento”, contou o vereador Cocó, ao comentar a reação do público durante a cerimônia.

“E vimos ali o agradecimento dos festeiros, de toda a comunidade, por esta obra que é de suma importância para a comunidade local e para os festeiros, os romeiros e para quem frequenta a Festa do Senhor Bom Jesus. Então, ouvimos ali na oportunidade os agradecimentos”, acrescentou Lucas Gerolomo.

Um trecho de aproximadamente 250 metros da avenida Capela, a principal via da comunidade, recebeu a obra de pavimentação asfáltica que começa na entrada da Igreja do Senhor Bom Jesus e termina no antigo Posto de Saúde. De acordo com o prefeito Waldeli, a conclusão do asfalto contribuiu com a redução da poeira no entorno da festa, poeira que no passado afetava muito os frequentadores da festividade.

Ainda conforme Waldeli, a decisão de executar a obra foi tomada por ele, após os nove vereadores da base encaminharem um ofício para o gabinete do prefeito, no mês de junho. Justamente nesse documento é que os parlamentares costarriquenses pediram ao chefe do Executivo Municipal o asfaltamento de 250 metros da avenida Capela.

Na noite de segunda-feira (07/08), ao fazer uso da tribuna durante a 24ª sessão legislativa ordinária da Câmara em 2017, a vereadora Rosângela Marçal agradeceu o prefeito Waldeli por acatar o pedido dos parlamentares da base aliada. “Quero parabenizar o Executivo por atender as nossas indicações e em especial pelos 250 metros de asfalto na comunidade da Capela”, falou ela.

Na mesma sessão da Câmara, o vereador Juvenal da Farmácia também usou a tribuna para agradecer o prefeito Waldeli e ainda sinalizou que a Câmara deve pedir o asfaltamento do restante da avenida Capela, até o cruzamento com a rodovia MS-306. “Quero parabenizar o prefeito e aquela comunidade. Quem sabe até no final do mandato chega (o asfalto) na rodovia (MS-306). Vamos continuar pedindo”, destacou Juvenal.

Além do asfalto, o prefeito Waldeli já anunciou que a Prefeitura vai substituir a ponte de madeira sobre o rio Sucuriú, na Capela, por uma ponte de concreto.

A Capela fica a 30 quilômetros de Costa Rica. O loteamento urbano foi registrado oficialmente no dia 12 de dezembro de 1965, no cartório de Cassilândia-MS, com o nome de Vila de Baús, composto inicialmente por 82 quadras e 65 chácaras. São 51 anos desde então e a comunidade se tornou patrimônio cultural de Costa Rica.

Já a Festa do Senhor Bom Jesus da Capela é realizada anualmente no mês de agosto e completou 80 anos em 2017. Conforme os organizadores do evento, a festa tem a intenção de resgatar a tradição religiosa na devoção ao santo – o Senhor Bom Jesus.

FOTO/LEGENDA: Cocó, Lucas Gerolomo, Juvenal da Farmácia e Rosângela Marçal representaram a Câmara, na cerimônia de entrega simbólica do asfalto na Capela. (Foto/Crédito: Igor Santana/ASSECOM/PMCR).

