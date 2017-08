Com 94,04% de aprovação, prefeito Waldeli tem ‘melhor nota’ de MS

Waldeli Rosa (PR), o prefeito que pagou até 16º salário aos professores da rede municipal no ano passado, continua liderando a lista dos gestores municipais mais bem avaliado de Mato Grosso do Sul. Na última pesquisa do Ipems (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul), realizada entre 24 de julho e 3 agosto, ele bateu pela segunda vez o próprio recorde de aprovação, já que 94,04% dos eleitores de Costa Rica consideraram a administração dele ótima ou boa.

Se os 3,79% dos entrevistados que consideram a gestão de Waldeli regular, mas aprovam o trabalho dele comando do município fossem somados, o prefeito teria quase 100% de aprovação – 98,04% exatamente.

Só 1,96% da amostra de eleitores consideram a administração ruim ou péssima.

Recorde – Waldeli terminou o ano de 2015 com 92,80% de aprovação, conquistando, de longe, avaliação surpreendente em comparação aos colegas pelo Estado.

Na época, em entrevista ao Campo Grande News, ele revelou que estava batendo o próprio recorde, referindo-se ao fato de ter terminado outro mandato – 2005/2008 – com 92% de aprovação. Os dois percentuais também foram extraídos de pesquisas do Ipems.

Tudo isso, fora o fato de que nas eleições de outubro de 2016, ele ter sido reeleito com 76.57% (10.426 votos), contra 23.43% (3.190 votos) da candidata adversária, a Professora Evair (PSDB), o candidato a prefeito mais bem votado de Mato Grosso do Sul.

Em ano de crise, a Prefeitura de Costa Rica foi uma das únicas a cumprir regras do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), com pagamento de três abonos aos professores que estão em sala de aula, o que equivale a 14°, 15° e 16º salários.

Os dez mais – Em segundo lugar no ranking está o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva (DEM), com 85,09% de aprovação, e em terceiro, o chefe do Executivo de Bandeirantes, Álvaro Urt (DEM), com 79,20%.

Arlei Barbosa (PMDB), prefeito de Nova Alvorada do Sul, tem 78,57% de aprovação e ocupa o quarto lugar da lista. Já João Carlos Krug (PSDB), que administra Chapadão do Sul, está em quinto lugar já que 71,26% dos entrevistados consideram a administração dele ótima ou boa.

Marquinhos Trad (PSD), o prefeito de Campo Grande, é aprovado por 45,93% da amostragem de eleitores da Capital entrevistada. Dentre as 48 gestões pesquisadas pelo Ipems, a dele ocupa a 22ª posição.

Pesquisa – O Ipems entrevistou 1.528 pessoas em 48 cidades de Mato Grosso do Sul. Todos os participantes têm mais de 16 anos.

“O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4,60 por cento para mais ou para menos”, informou o instituto.

O eleitorado em Mato Grosso do Sul é composto por 1.876.675 pessoas, conforme o levantamento do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de julho deste ano.

Com informações Campo Grande News

