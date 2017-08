Chapadão do Sul agora conta com o Projeto Atitude

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, durante o mês de julho, iniciou o Projeto Atitude (Prática de Atividades Físicas), com os alunos do Centro Aquático Municipal.

O Projeto Atitude tem como foco o emagrecimento, o ganho de massa magra e principalmente a melhora da qualidade de vida e saúde dos participantes.

Os alunos foram avaliados (peso e medidas) e orientados a seguir uma dieta para que os resultados fossem ainda melhores.

Após trinta dias da execução do Projeto Atitude pode-se constatar a eficiência dos resultados obtidos, onde os alunos foram novamente avaliados e surpreendentemente nas duas turmas a maioria das metas foram alcançadas e até mesmo superadas.

Juntos, as duas turmas, eliminaram um total de 42,350 Kg.

Turma da Manhã:

– 1º Lugar: Derenice de Morais – 3,300 kg eliminados

– 2º Lugar: Jeane Barbosa de Lima – 3,200kg eliminados

– 3º Lugar: Maria Tereza de Campos – 3 kg eliminados

Turma da Noite.

Masculino

– 1º Lugar: Ronaldo Gerônimo – 7,300 kg eliminados

– 2º Lugar: Marcos Rogério Marcelli – 2,700kg eliminados

Feminino

– 1º Lugar: Silvia Regina de Jesus – 1,600 kg eliminados

– 2º Lugar: Idalina Levanooski – 1,300 kg eliminados

Assim, teve a premiação para os três primeiros colocados com o melhor resultado, sendo a doação feita por empresas da nossa cidade.

Você que quer entrar em forma e quer participar do Projeto Atitude ainda tem vagas para os horários abaixo:

Manhã: 06 Vagas.

Segunda, Quarta e Sexta das 7h00 às 8h00.

Noite: 10 Vagas.

Terça e Quinta: 17h30 às 18h30hrs.

Local: Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, Rua Nove esquina com Av Oito.

O ponta pé inicial foi dado, agora vamos continuar com a garra da Profª Dayany H. Lopes Flores da Costa!!

*Assecom PMCS

