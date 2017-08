Alcinopolis: Saúde recebe Van adquirida com emendas parlamentares e contrapartida do Município

Na manhã dessa quinta-feira (10), a Prefeitura de Alcinópolis entregou oficialmente para a Secretaria Municipal de Saúde mais um veículo utilitário para transporte de pacientes. A solenidade de entrega aconteceu no pátio da Unidade Básica de Saúde (USB).

A Van Ducato zero KM, com capacidade para 15 pessoas, foi adquirida com recursos próprios e também por meio de emendas parlamentares dos seguintes deputados estaduais: Junior Mochi (R$50 mil), Rinaldo Modesto (R$40 mil), Ângelo Guerreiro (R$20 mil) e Beto Pereira (R$15 mil), totalizando R$150 mil.

A secretária municipal de Saúde, Célia Furtado, deu boas vindas aos presentes, reforçando a importância da aquisição do novo veículo. “Todos sabem que a gente precisa transportar pacientes para outras cidades com frequência e receber este veículo bem neste início de gestão foi um grande presente para a população”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Junior Mochi, fez questão de participar da solenidade de entrega, ressaltando a união entre as autoridades políticas do município. “Encontrar hoje aqui o ex-prefeito Ildomar participando de um evento da atua administração é uma alegria muito grande, é aprova de que o prefeito Dalmy é humilde e entende que Alcinópolis precisa de união para seguir se desenvolvendo”.

O prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, também participou do evento, reforçando a fala do deputado Junior Mochi em relação à forma de trabalho proposta pela gestão do prefeito Dalmy. “Na época da política estávamos em palanques oposto, mas Dalmy me procurou ainda no início de seu mandato em busca de parcerias e apoio e aqui estamos nós”, disse Waldeli.

Em um clima harmonioso, o presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Valdeci Passarinho, no ato representando o deputado estadual professor Rinaldo Modesto, também falou em união e trabalho. “Hoje os poderes Legislativo e Executivo são parceiros em um só objetivo, que é o desenvolvimento de nosso município”, garantiu o presidente.

Emocionado, o prefeito Dalmy relembrou outras aquisições feitas para a secretaria municipal de Obras e Educação, agradeceu a presença de todos, reconhecendo que esta conquista é fruto do trabalho de antigos gestores e a união daqueles que hoje trabalham à frente do poder público para o bem-estar dos alcinopolenses. “Falar da cidade em que eu nasci, cresci e conquistei tudo que tenho me emociona muito. Estar aqui hoje e vivenciar mais esta aquisição é uma realização profissional, mas acima de tudo, pessoal. Continuaremos unidos por nossa cidade”, ressalto o prefeito.

Também participaram do evento, a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Adriele Bocalan, o secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, a secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, a secretária municipal de Educação, Márcia Izabel de Souza e o secretário municipal de Obras, Enivaldo Cândido Taveira.

Prestigiaram ainda a entrega do veículo os vereadores Angelo do Nicola, Weliton Guimarães, Sirlei Rulli, Ênio Queiroz, Marcão, Alcir do escritório, Nivaldo Nunes e Valter Roniz Dias. Além do ex-prefeito de Alcinópolis, Ildomar Carneiro Fernandes, e do comandante da Polícia Militar de Alcinópolis, Subtenente Idelbrando Teodoro.

Autoridades vizinhas também participaram da solenidade, como os prefeitos de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, e de Figueirão, Rogério Rosalin, vereador Biri Bocalan, de Costa Rica, o vice-prefeito de Figueirão, Fernando Martins, o secretário municipal de Assistência Social de Coxim, Adenilson Vilalba Freires, e o Tenente Coronel Pm Adão Rosa dos Santos Gomes.

Após a entrega oficial da chave da Van à secretária municipal de Saúde, o padre João Paulo Timotheo abençoou os presentes e também o novo veículo.

Fonte: Nathalia Barbosa – Assecom/PMA

