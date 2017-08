Roni Cota diz que não se considera um vereador “de oposição”, ao fazer balanço do mandato

Em entrevista para a rádio RCR Band, o vereador Ronivaldo Garcia Cota, o Roni Cota (PSDB), defendeu mudanças urgentes na política brasileira. Já em relação ao cenário político local, o parlamentar tucano afirmou que não se considera “de oposição” e ainda disse que o relacionamento entre os vereadores de Costa Rica-MS melhorou muito em 2017. Roni foi entrevistado pelo radialista Sadib de Oliveira, dentro do “Jornal Costa Rica Acontece”, na quarta-feira (02/08).

Durante a entrevista, Roni – que está no segundo mandato parlamentar – elogiou o ambiente de harmonia entre os vereadores do município, na atual legislatura. Segundo o tucano, atualmente prevalece na Câmara o que ele chamou de “respeito entre os colegas”. Sobre o seu posicionamento político, Roni foi categórico e declarou que não se considera um vereador de oposição.

“Hoje, dentro da Câmara Municipal, posso dizer que melhorou muito o nosso relacionamento ali. Acredito que poderia melhorar mais, mas teria que quebrar essa questão de base e oposição. Eu não sou oposição! Eu tenho uma postura minha, mas 98%, 99% dos projetos (do Executivo) eu voto favorável e vejo, inclusive, que há necessidade de fazer questionamentos em determinadas matérias. Não é possível que todas as matérias cheguem ‘redondas’ na Câmara”, pontuou ele.

MUDANÇAS NA POLÍTICA NACIONAL

Roni também teceu duras críticas ao quadro político nacional, ao opinar sobre os recentes escândalos de corrupção envolvendo políticos brasileiros. Contudo, o vereador manifestou otimismo em relação ao futuro do país e defendeu mais espaço para as novas lideranças dentro da política.

“Eu acredito que o país pode sim melhorar depois que passar essa avalanche de denúncias, depois que forem penalizados realmente esses políticos maldosos que estão saqueando o Poder Público. Eu acredito que hoje, com tudo o que vem acontecendo, inclusive com a Justiça mais assídua, no sentido de tentar pelo menos atingir essas pessoas que tiraram proveito de algo público em benefício próprio, se a Justiça realmente nos ajudar, eu acredito que nós vamos virar essa página. Aí sim vai dar oportunidade para aquelas pessoas que realmente querem e podem agregar para a população, em benefício do bem comum, utilizando o bem público”, avaliou o vereador entrevistado.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO AZAMBUJA

Questionado acerca do mandato do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), Roni Cota reconheceu que existem falhas na gestão do governo do Estado. Porém, de acordo com o vereador, Mato Grosso do Sul, assim como outros estados, enfrenta uma grave crise financeira, o que compromete a capacidade de investimentos. Para Roni, mesmo diante das dificuldades, o “governo vem conseguindo tocar o Estado”.

O parlamentar citou como exemplos positivos da gestão de Azambuja a transparência da administração estadual, a criação da “Caravana da Saúde”, os investimentos na segurança pública, a construção de pontes – como a ponte do Porto Curralinho, recentemente inaugurada -, e citou também a construção de 162 casas populares em Costa Rica, projeto que conta com o apoio do governo do Estado.

“Está em dificuldade? Claro que está! Poderia estar fazendo mais? De repente poderia. Mas nós temos que levar em consideração a conjuntura de dificuldades que estamos passando atualmente”, ressaltou Roni.

PAVIMENTAÇÃO DA MS-223

Em outro momento da entrevista, Sadib indagou se Roni tinha informações sobre o projeto de pavimentação asfáltica da MS-223, entre Costa Rica e Figueirão-MS. “A informação que eu tenho é que está na pauta (de investimentos do governo), que há a possibilidade muito grande de começar a obra, porque começando a gente sabe que termina”, respondeu o vereador.

SESSÔES ITINERANTES DA CÂMARA

Em relação à atuação do Poder Legislativo Municipal, o vereador tucano defendeu a realização de sessões itinerantes da Câmara nos bairros do município, de forma esporádica. “Porque a gente indo lá em contato com a população, nós vamos ouvir mais ainda os moradores e vai dar mais liberdade para a população trazer as demandas dos seus bairros, das suas comunidades”, argumentou.

PROJETO PINGO D’ÁGUA

Roni terminou a entrevista fazendo um resumo dos trabalhos parlamentares nos seis primeiros meses de mandato em 2017, naquilo que ele chamou, no ar, de “pequena prestação de contas”. Nesse momento, o parlamentar disse que ele apresentou 19 indicações em 2017, de autoria dele, e falou sobre o projeto Pingo D’Água, que levou atendimento odontológico gratuito para cerca de 400 pessoas nas comunidades da Lage, Serrinha, Lagoinha e na região da Baús, fruto de uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Sindicato Rural de Costa Rica e Câmara Municipal de Vereadores.

Roni foi o oitavo parlamentar municipal a participar ao vivo do “Jornal Costa Rica Acontece”, na série de entrevistas com os vereadores de Costa Rica, promovida pela rádio RCR Band.

FOTO/LEGENDA: Roni Cota está no segundo mandato como vereador. (Foto/Crédito: Arquivo do site Costa Rica em Foco).

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: Arquivo/Site Costa Rica em Foco

