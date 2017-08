Prefeitura de Alcinópolis troca forro de Escola Municipal Alcino Carneiro

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto trocou o forro do corredor de um dos pavilhões e de mais 11 salas de aulas da Escola Municipal Alcino Carneiro. Os gestores aproveitaram o recesso escolar para realizar as mudanças.

Além de ser uma solicitação do Corpo de Bombeiros, a reforma foi realizada com o objetivo de garantir a segurança dos alunos, visto que no forro antigo havia infestação de ratos e morcegos, prejudicando a saúde e o rendimento escolar dos estudantes.

Segundo o diretor da escola, professor João da Silva Souza, o forro era o mesmo há quase 20 anos e há tempos necessitava de reparos. “Há mais ou menos sete anos que a escola vinha solicitando a troca dos forros”, explicou.

A secretária municipal de Educação, Márcia Izabel de Souza, afirmou que algumas turmas precisaram até ser trocadas de sala por conta da infestação dos animais. “Agora os alunos podem estudar com segurança e tranquilidade”, ressaltou a secretária.

Durante uma reunião com os pais, o prefeito Dalmy Crisótomo da Silva falou sobre o desejo da administração em realizar as reforma de toda a escola. “Estamos nos programando para ano que vem começar o ano letivo com a escola reformada”, disse.

Assecom PMA

