Prefeitura de Alcinópolis entrega uniforme aos alunos da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, entregou os uniformes aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Foram distribuídas camisetas suficientes para atender os estudantes da Escola Municipal Alcino Carneiro e Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, do distrito Novo Belo Horizonte. Já o Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart, além das camisetas recebeu também short para os meninos e short saia para as meninas.

Segundo o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva o atraso na entrega do uniforme se deu pelos processos burocráticos necessários para a aquisição das vestimentas. “No início de gestão algumas coisas podem demorar um pouco mais para acontecer, mas aos poucos, e com muito trabalho, estamos conseguindo realizar as ações necessárias para o bem-estar da população e o desenvolvimento de Alcinópolis”, explicou o prefeito.

O uniforme escolar é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais, como falou a Luiza Ines Silva de Jesus, mãe do Cristtyan Thiago Souza, aluno da Escola Municipal Alcino Carneiro. “Estamos muito felizes com a entrega do uniforme porque, pois com certeza usar diferentes roupas a cada dia de aula é caro devido ao desgaste”, disse.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, lembro que o uso do uniforme não é importante apenas por questões financeiras, mas também de segurança. “Com o é fácil diferenciar quem faz parte ou não do Colégio. Usar o uniforme escolar não se trata de uma regra em que se pensa apenas no benefício do Colégio, pelo contrário, pensamos em cada um que faz parte do local”, garantiu a secretária.

Fonte: Assecom/Prefeitura de Alcinópolis Jornalista Nathalia Barbosa

Comentários