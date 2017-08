Prefeito Waldeli recebe visita de cortesia do presidente Mira Transportes

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa recebeu na manhã de segunda-feira, 07 de agosto de 2017, a visita de cortesia do presidente do Conselho de Administração da empresa Mira Transportes Roberto Mira que estava acompanhado do gerente da regional de Três Lagoas – MS Francisco da Cunha.

Durante a visita, os representantes da empresa elogiaram a administração do prefeito de Costa Rica e na oportunidade, Roberto Mira que é grande amigo do deputado Federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), fez uma ligação para o parlamentar e colocou Waldeli para conversar com Bolsonaro.

Waldeli e Bolsonaro falaram por alguns minutos e abordaram sobre a crise política que o País. “Estaremos marcando um encontro para debatermos mais, troca de experiências são sempre bem-vindas, a vida é um constante aprendizado”, afirmou o prefeito.

“Fico feliz pela visita do Roberto Mira e do Francisco da Cunha e coloco o meu gabinete e o município de Costa Rica de portas abertas para futuros investimentos na cidade. Estou agradecido por me colocarem para conversar com o deputado Bolsonaro”, concluiu Waldeli.