Prefeito João Carlos Krug se reuniu com diretores da Sanesul em seu gabinete

Na manhã desta quarta-feira, 09, o Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, recebeu em seu gabinete parte da diretoria da Sanesul, Empresa de Saneamento Básico do Mato Grosso do Sul, para tratar de assuntos referente a rede de esgoto nas áreas que receberão pavimentação em Chapadão do Sul.

Durante a conversa, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Sanesul firmaram uma união para atender as demandas municipais, como rede de esgoto em alguns pontos e estratégias para o futuro de Chapadão do Sul.

Estiveram presentes representantes da Sanesul: diretor Comercial e Operações Onofre de Souza, gerente de Manutenção Ubirajara Marcheti, gerente de Águas Helton Teixeira, gerente Regional Marcos Malheiros e supervisor da Unidade Bruno Borges. Além do Prefeito, João Carlos Krug, estava o secretário de Governo Guilherme Diniz.

Vale ressaltar, que em algumas ruas o sistema de água, da Sanesul, deverá passar pelas calçadas, por isso, é recomendável nessas regiões que espera ser realizada a obra de calçamento. Mais informações clique aqui.

*Assecom PMCS

