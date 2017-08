Prefeito Dalmy e Vereador Weliton, de Alcinópolis, entregam ofício ao Detran/MS para implantação de nova sinalização

Vereador Weliton Guimarães e o Prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, estiveram na cidade de Campo Grande/MS em reunião com Diretor/Presidente do Detran-MS, Gerson Claro.

A pauta da conversa foi sobre a entrega de um ofício pedindo o projeto de sinalização vertical (placas para ruas), horizontal (pintura) e o recurso para investimento junto ao Detran da cidade.

O MS Todo Dia conversou com o vereador de Alcinópolis, Weliton Guimarães. Ele disse que a reunião foi muito proveitosa, e que a cidade vai ser contemplada com a sinalização, além de receber o projeto Detranzinho.

O foco do projeto Detranzinho é atender crianças do Ensino Fundamental do 1º a 5º ano. Para participar, as escolas devem desenvolver atividades relacionadas ao trânsito durante o ano letivo, além de preencher os pré-requisitos disponibilizados no site do Detran-MS. No Detranzinho, as crianças andam de bicicleta, aprendem a travessia correta da faixa de segurança, participam de jogos educativos e etc.

Fonte: MS Todo Dia

