Paranaiba : Família perde tudo em incêndio de residência

uma residência de madeira foi completamente destruída pelo fogo, esta manhã (09) pela Rua José Gonçalves de Oliveira, no bairro Santo Antônio em Paranaíba, a 422 quilômetros de Campo Grande.

No imóvel morava uma mulher e os dois filhos, um bebê de apenas 2 meses e outra menina de 6 anos. Apesar do susto ninguém ficou ferido mas o incêndio consumiu também todos os móveis da família.

Segundo o Corpo de Bombeiros foi a própria criança quem teria alertado a mãe sobre o início das chamas. Eles saíram a tempo do imóvel e conseguiram pegar apenas algumas roupas. Ao site Perfil News, o bombeiros ainda informaram que a suspeita era de que a menina teria causado o incêndio, acidentalmente enquanto brincava com o fogo.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e vão investigar sobre as causas do incêndio. A Assistência Social da prefeitura de Paranaíba vai dar suporte a família.

Comentários