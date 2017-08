Homem arma sequestro da ex para se passar por herói e reatar namoro

David Pereira da Costa, 40 anos, foi preso por armar o falso sequestro da ex-namorada para bancar o resgate, se passar por “herói” e assim conseguir reatar o relacionamento. O caso aconteceu na cidade de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site JP News, na segunda-feira (7), a vítima, de 46 anos, chegava em casa com a filha de 10 anos quando foi abordada por dois homens armados.

A dupla exigiu que ela ligasse para David e a mulher obedeceu, mesmo depois de insistir com os bandidos que não tinha mais qualquer ligação com ex e dispunha inclusive de uma medida protetiva contra ele.

Os falsos assaltantes simularam diante dela o pedido de R$ 4 mil para que mãe e filha fossem libertadas. O suspeito apareceu no local minutos depois com a quantia, dizendo que tinha ganhado o montante em uma partida de poker. Depois de pegar o dinheiro, a dupla fugiu.

A vítima registrou a ocorrência e policiais do SIG (Serviço de Investigações Gerais) entraram no caso. Eles descobriram que história sobre a origem do montante entregue como resgate era falsa e depois constataram que o crime foi forjado.

David contou com a ajuda de duas pessoas, um homem de 20 anos e outro de 18 anos que não tiveram as identidades reveladas e receberam R$ 2 mil pelo “serviço”. Sabe-se que os dois têm várias passagens pela polícia.

Policiais prenderam o suspeito na noite de ontem, já que além do falso sequestro, ele também estava sendo procurado por violar a medida protetiva.