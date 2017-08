Alto Taquari:Prefeito Fábio determina início de obra de pavimentação no Residencial Santeiro

O prefeito de Alto Taquari (MT), Fábio Garbugio, e o vice-prefeito, Marco Aurélio, avaliaram como uma das prioridades de gestão a pavimentação asfáltica do Residencial Santeiro. Por isso, para não perder tempo, de imediato ‘peitaram’ esta missão, que é de asfaltar 100% do loteamento.

“Por cerca de três meses, se não haver imprevistos, os moradores daquele bairro conviverão com som do nosso maquinário trabalhando. Não queremos mais perder tempo, por isso, estamos imprimindo grande velocidade nesta obra. Os cidadãos do Residencial Santeiro não podem mais conviver com tanto descaso”, ressaltou Garbugio.

Já no início da gestão do prefeito Fábio, o secretário de Infraestrutura Urbana, Viação, Obras e Planejamento, Lairto Sperandio, tomou rédeas do projeto e colocou o maquinário para trabalhar. Hoje a equipe já se concentra nos serviços de topografia e terraplanagem, trabalhos que estão em plena execução.

De acordo com a engenheira municipal Rosa Maria Pagliuso Siqueira, a obra custará aproximadamente de R$ 400 mil.

Eduardo Candido

Assessor de Comunicação Social

