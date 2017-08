Alto Taquari Prefeito Fábio e governador Pedro Taques inauguraram escola estadual

O prefeito e vice-prefeito de Alto Taquari, Fábio Garbugio e Marco Aurélio, recepcionaram o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, no dDurante sua visita oficial ao município, o governador Taques inspecionou obras viárias e participou da inauguração da novíssima Escola Estadual Dennis Manerich de Oliveira.

Fábio e Marco acompanharam o governador em vistoria nas obras de reconstrução da rodovia estadual MT-100, a qual será reconstruída da divisa com o estado de Mato Grosso até Alto Araguaia (MT). Logo após, o governador participou da inauguração da nova escola estadual de Alto Taquari. A população se fez presente em peso neste importante momento para a cidade e desfrutou de um delicioso churrasco. Há cerca de 10 anos um governador não visitava oficialmente Alto Taquari.

Durante entrevista à Ascom, Pedro Taques destacou a atuação do Estado no município. “Nós estamos reconstruindo a MT-100 da divisa de Mato Grosso do Sul e já estamos chegando ao final da Avenida [Coronel Macário Subtil] aqui em Alto Taquari. Vamos chegar a Alto Araguaia em breve (…). Tem ainda o investimento da escola aqui em Alto Taquari, além das 57 famílias que serão contempladas com o Pró-Família. Isto mostra que o nosso governo está olhando para Alto Taquari”, disse o governador Pedro Taques.

Taques adiantou que poderá retornar em breve para a inauguração do trecho da Avenida Macário Subtil. “Vamos, quem sabe, entre os dias 15 e 20 de setembro, já inaugurar a Avenida com uma grande festa nesta cidade”, frisou.

Em seu discurso, o prefeito Fábio Garbugio agradeceu pelos investimentos e obras em Alto Taquari e ratificou seu apoio ao governador. “A Escola foi iniciada na gestão do prefeito Maurício de Sá. Tive a graça e felicidade de pode ser eleito e, após cinco dias da posse, conseguir fazer a entrega desta instituição. Isso glorifica muito a nossa gestão e o povo de Alto Taquari. Quero dizer também que foi uma honra o senhor poder ter nos recebido em seu gabinete, através do deputado estadual Gilmar Fabris, onde estivemos com uma comitiva junto aos vereadores. Era um sonho nosso que nossa avenida fosse pavimentada e os serviços não fossem adiados. Segunda-feira, quando estive com o senhor em Alto Araguaia, tive a grande felicidade de ver as máquinas trabalhando na avenida após retornar ao município. Isso glorifica e sela o apoio que nós tivemos em Cuiabá, eu, Lairto, Marco Aurélio e os vereadores, no qual firmamos o compromisso em apoia-lo para a próxima gestão”, afirmou Garbugio.

O vice-prefeito Marco Aurélio, agradeceu ao governador pelos serviços em prol de Alto Taquari e enalteceu a todos os envolvidos na idealização da nova escola estadual. “O único governador depois Dante de Oliveira, que está fazendo um serviço sério, a altura do povo de Alto Taquari. Obrigado Pedro Taques! Em seu nome cumprimento o prefeito Fábio e finalizo, estendendo os cumprimentos a esta população maravilhosa e ao deputado federal Ságuas Moraes, que foi um dos responsáveis por esta escola em Alto Taquari, no mandato do ex-prefeito Maurício de Sá, que muito correu atrás para que hoje o prefeito Fábio Garbugio estivesse, juntamente com o governador, inaugurando esta escola”, destacou Marco.

A Câmara de Vereadores de Alto Taquari estava representada pelo seu presidente, vereador Ivan Marion de Borba, e os colegas: Edislei Martins de Amorim (vice-presidente), Elgimar Rodrigues (Nego do Parque), Euds Oliveira, Gregório Tolentino, Leandro Almeida, Márcia Buscariol e Sinésio Rodrigues.

A comitiva do governador estava composta pelo deputado estadual Gilmar Fabris, o secretário de Estado das Cidades, Wilson Pereira dos Santos, o secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi, entre outras autoridades de sua equipe de gestão.

Pró-EscolasO assessor especial da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), João Creplive Neto, representando o secretário Marco Marrafon, destacou que a obra da escola faz parte do Pró-Escolas, maior programa de ações e investimentos da história da educação pública de Mato Grosso.

Dividida nos eixos ensino, inovação, estrutura e esporte e lazer, a iniciativa prevê investimentos de R$ 360 milhões em estrutura escolar até o final de 2018.

“O programa prevê 70 reformas novas, construção de 20 quadras de esporte, 35 escolas novinhas em folha e mais 15 Centros Integrados Escola-Comunidade, para as áreas de maior vulnerabilidade e com padrão diferenciado de ensino. Esses centros terão escola integral de qualidade para os que mais necessitam de equipamentos públicos”, ressaltou.

