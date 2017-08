Agrinho: Escolas do Campo de Chapadão do Sul recebem visita de representante do Projeto

As Escolas do Campo de Chapadão do Sul receberam a visita da técnica do Agrinho, Valesca Jovê Cesar Naime, que realizou a visita para observar os trabalhos dos professores do campo, orientando eles e tirando dúvidas sobre o Projeto.

A Secretaria de Educação, através da diretora Vânia Quirina e o diretor-adjunto Lucas Rodrigues, parabeniza todos os professores do campo que estão desenvolvendo um trabalho excelente no Projeto Agrinho.

O Projeto Agrinho está sendo aplicado em Chapadão do Sul através de uma parceria entre a Prefeitura de Chapadão do Sul e o Sindicato Rural de Chapadão do Sul, representante do Senar-MS.

Projeto Agrinho

O Agrinho é um programa de responsabilidade social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS) e da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL), desenvolvido em parceria com o Governo Estadual e com as Prefeituras por meio das Secretarias Municipais de Educação, empresas e instituições públicas e privadas.

Em Chapadão do Sul, o projeto foi trazido e é de responsabilidade do Sindicato Rural de Chapadão do Sul.

O programa iniciou as atividades em 2016 com 40 municípios parceiros, 348 escolas municipais e estaduais e previsão de atender 120 mil alunos durante o ano letivo.

O Agrinho tem como objetivo a complementação de atividades de aprendizagem para alunos do ensino fundamental, garantindo que, ainda na fase inicial de sua formação escolar, tenham contato com assuntos que os façam fortalecer a consciência ambiental e de relevância social promovendo uma educação crítica e reflexiva.

Participam do Programa crianças e jovens do 1º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas da rede pública de ensino e seus professores.

A Coleção Agrinho está idealizada para contribuir na formação de alunos e professores pesquisadores, como sujeitos fazedores da história atual. Sua proposta explora a interdisciplinaridade na perspectiva de superar a mera transversalidade de conteúdos e temas. É composta por nove materiais destinados aos alunos e dois livros didáticos dirigidos aos professores.

*Assecom PMCS

