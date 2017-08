Sessão legislativa da Câmara Municipal de Paraíso das Águas passa à ser às 8 horas da manhã de segunda-feira

A partir deste 2º semestre de 2017, a Câmara Municipal de Paraíso das Águas muda seu horário de realização de suas sessões legislativas. A partir desta segunda-feira, dia 07 de agosto, a 1ª Sessão Ordinária do 2º semestre de 2017, será realizada já no novo horário – 8 horas da manhã.

A retransmissão da sessão nas rádio ocorrerá como antes. Na FM Paraíso às 11h da manhã nas terças-feiras e às 20h na Rádio Cultura.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Anízio Sobrinho Andrade (DEM), o horário das sessões iniciaram em 2013 às 8 horas da manhã, assim como é realizado até hoje na cidade de Costa Rica (MS) e na maioria das cidades brasileiras, mas foi alterada ainda em 2013, com o objetivo da maior participação da população, no primeiro semestre deste ano as sessões ocorreram às 19 horas, mas segundo ele, com a pouca participação da população durante a realização das sessões levou os vereadores à optarem pela mudança de horário e outro ponto informado pelo presidente é com a flexibilidade no tempo dos vereadores, que na maioria das vezes participam de reuniões em Campo Grande (MS) na segunda-feira no período vespertino e nas terças de manhã, que com o novo horário, os parlamentares poderão participar de reuniões e encontros após a realização das sessões.

*Brito News

