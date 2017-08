Servidores municipais de Alcinópolis participam de curso na área de compras

Nesta segunda-feira (07), os servidores municipais de Alcinópolis deram início ao Curso do Comprador oferecido pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em parceria com a Prefeitura Municipal de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. A capacitação tem o objetivo de propiciar condições para que o comprador possa desenvolver competências em diversas dimensões.

Segundo o administrador do SEBRAE, Múcio Marinho, o propósito do curso é permitir que os participantes compreendam que as compras públicas podem se tornar um mecanismo capaz de impulsionar a economia local e o desenvolvimento sustentável. “Os participantes vivenciarão situações reais e precisarão encontrar soluções para os casos propostos”, disse.

Durante o encontro também serão abordados os processos que envolvem a elaboração de editais exclusivos para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e para a aplicação dos 30% dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a alimentação escolar com a aquisição de produtos da agricultura familiar. “Os participantes terão noções básicas para compreender a legislação e procedimentos que envolvem a elaboração de editais”, ressaltou Múcio.

O curso será realizado em 24 horas, divididas em três encontros organizados pelos seguintes temas: preparação para a licitação, Pregão Presencial com benefícios para as MPEs e políticas públicas inovadoras.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva participou da aula inaugural, enfatizando a relevância do curso. “O curso é bastante esclarecedor e

vai permitir que nossos servidores tornem-se ainda mais agentes transformadores em seus locais de trabalho”, disse.

Além de servidores de diversas áreas e secretarias municipais, participam do curso a secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, a secretária municipal de Educação, Márcia Izabel, e a secretária municipal de Saúde, Célia Regina Furtado, bem como Wesley Furtado, responsável pelo Setor de Licitação da Prefeitura de Alcinópolis.

