resumo dos pronunciamentos dos vereadores na volta dos trabalhos do legislativo

1ª SESSÃO LEGISLATIVA DO 2º SEMESTRE DE 2017 E 23º DO ANO DE 2017, realizada em 07 de agosto de 2017, no Plenário de Deliberações da Câmara Municipal de Paraíso das Águas – MS, às 08:00 horas da manhã.

* O resumo das falas dos Vereadores é seguida pela ordem do uso da palavra na tribuna do Plenário de Deliberações.

PROFº LEONARDO (PP)

O vereador professor Leonardo questionou a mudança do horário da sessão legislativa, que dificultará a participação da população nas sessões. “O cidadão paraisense pode encontrar dificuldades para participar de nossas sessões neste novo horário. Discordo da mudança e teremos que rever isto”, afirmou.

Profº Leonardo sugeriu que a Câmara Municipal promova uma audiência pública, para ouvir a opinião da população quanto ao novo horário das sessões. O Edis também lamentou que um projeto realizado pela escola estadual ver. Kendi Nakai, que participa das sessões e que com o novo horário afetará o projeto.

MARQUINHOS DO POUSO ALTO (PMDB)

Durante seu discurso, o vereador Marquinhos do Pouso Alto afirmou que a mudança no horário das sessões para o período matutino, é aprovado por ele também e que a participação da população não será afetada, uma vez, que a transmissão da sessão é feita pelas rádios parceiras da Câmara Municipal.

Marquinhos do Pouso Alto também parabenizou o Poder Executivo pelos trabalhos realizados no primeiro semestre de 2017 e desejou boa sorte na continuação dos trabalhos no próximo semestre.

FIO DO POVO (PSB)

O vereador Fio do Povo informou que ingressará na justiça, uma ação pública para que o horário antigo da sessão seja mantido. Fio do Povo lamentou que a decisão tenha acontecido sem o senso de todos e que não concorda com o novo horário.

Fio do Povo afirmou que com o novo horário a população trabalhadora não conseguirá participar das sessões.

NEIFE VIDA (PR) – Líder do Prefeito

O Vereador Neife Vida informou que aprova o novo horário das sessões legislativas e que contruibuirá para que os vereadores possam dispor do tempo no período da tarde, onde acontece a maior parte das reuniões em Campo Grande (MS) e que não prejudicará nenhum cidadão que se interessa em acompanhar os trabalhos do legislativo.

Neife Vida também afirmou que pretende ingressar junto ao Ministério Público Estadual (MPE) denúncia contra funcionários que não cumprem sua carga horária em repartições públicas de Paraíso das Águas. “O dinheiro do povo deve ser respeitado e vou pessoalmente ao MPE oficializar esta denúncia, não podemos mais admitir isto”, afirmou.

Agradeceu à secretaria municipal de Infraestrutura Rural e Urbana e ao Poder Executivo pelos reparos necessários em estradas rurais do município, como exemplo, da região do Assentamento Mateira.

Neife Vida apresentou as seguintes indicações:

Aquisição de aparelho de ar condicionado na sala de espera do ESF Aristóteles Garcia Vida – Paraíso das Águas.

Aquisição de aparelhos de ar condicionado nas escolas municipais.

FIOTINHO (PR) – vice-presidente

O vereador Fiotinho afirmou que lamenta a discussão desnecessária quanto à mudança do horário e que fez-se necessário para melhor andamento dos trabalhos legislativos.

Fiotinho desabafou afirmando que está esgotado com denúncias ao Ministéiro Público, sem fundamentos, que estão prejudicando o desenvolvimento da cidade e que não traz nenhum tipo de benefício para a população.

RONALDO PANIAGO (PEN)

O Vereador Ronaldo Paniago ao fazer uso de palavra, ressaltou a importância da união entre os vereadores e os poderes municipais, para o desenvolvimento e progresso da cidade. Ronaldo Paniago desejou que o novo semestre seja abençoado e que as grandes conquistas aconteçam.

Reafirmou seu compromisso com a população e diz que mesmo com muitas tarefas de seu cotidiano, sempre dispõe de tempo para ouvir as pessoas e acompanhar os trabalhos do Executivo Municipal.

ROBERTO CARLOS (PSDB) – 1º Secretário

O vereador Roberto Carlos usou a tribuna para renovar seu compromisso com a população, agradecer e parabenizar ao prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (Xixi) e à secretária municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer Inês dos Santos Pinho, pela disponibilidade de uniforme à todos os alunos da rede municipal de ensino, entregue nos últimos dias, assim como foi feito desde o início da gestão do prefeito Ivan Xixi.

Aproveitou para agradecer a presença de vários servidores públicos que foram convidados pelo prefeito municipal, como sempre ocorreu em todos os anos após retorno de recesso parlamentar e passagem de semestre, para acompanhar a prestação de contas do Poder Executivo.

Em relação à mudança de horário, o vereador Roberto Carlos informou que a mudança de horário se fez necessário, uma vez que durante o horário antigo, a participação da população na sessão era pequena e que o novo horário não afetará a participação das pessoas.

Roberto Carlos também colocou mais uma vez, a Câmara Municipal à disposição de todos os municípes. “Estamos sempre com as portas abertas e realizando nosso trabalho sério, com o objetivo de promover sempre, o desenvolvimento de nosso município e não para legislar pelas causas próprias”, afirmou.

ANÍZIO ANDRADE (DEM) – Presidente

Ao utilizar a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador Anízio Andrade, agradeceu a presença de todos na 1ª sessão ordinária legislativa do 2º semestre do ano de 2017 e 23ª do ano de 2017, que foi realizada em novo horário, a pedido da maioria dos vereadores que foi acatada pelos membros da mesa diretora. Agradeceu aos calaboradores da Casa de Leis e a todos os vereadores.

O vereador Anízio Andrade reforçou seu compromisso como presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, com os municípes se colocando a disposição de todos e, que os trabalhos continuem sendo realizado com muita ética e compromisso com a população paraisense.

Agradeceu a presença e transparência do Poder Executivo municipal, através do prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (Ivan Xixi), pela prestação de contas e informações importantes para toda a população durante esta sessão.

“Nos orgulhamos em trabalharmos unidos com o Poder Executivo que desempenha um grande trabalho em prol a população paraisense e, que novamente traz informações importantes, demonstrando transparência e a eficiência de uma equipe de governo”, enfatizou.

“Nos orgulhamos em trabalharmos unidos com o Poder Executivo que desempenha um grande trabalho em prol a população paraisense e, que novamente traz informações importantes, demonstrando transparência e a eficiência de uma equipe de governo”, enfatizou.

“A forma de condução dos trabalhos legislativos continuará sendo realizado da mesma forma que fizemos até aqui, em nenhum momento aceitarei reuniões às escondidas e omissão de informação quanto aos Projetos de Leis que chegam à esta casa. Tratamos todos os vereadores igualmente, sem distinção se é oposição ou situação”, afirmou.

