PPA 2018-2021: Audiências Públicas tiveram grande adesão dos munícipes

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Finanças e Planejamento organizaram na semana passada, nos dias 31, 01 e 02, as Audiências Públicas para discutir o Plano Plurianual 2018-2021, PPA, e a Lei Orçamentaria para 2018, LOA.

Atingindo todos os bairros de Chapadão do Sul, incluindo a Zona Rural, os eventos contaram com a presença total de centenas de pessoas que puderam elencar as prioridades em seus bairros e dar sugestões para serem incluídas no PPA 2018-2021.

Com a participação popular, o prefeito João Carlos Krug, esteve cara a cara com a população que pode fazer perguntas diretamente ao prefeito, sendo respondidas de imediato.

O Prefeito João Carlos Krug destacou que essas audiências, foram fundamentais para a construção do PPA 2018-2021, pois a participação popular reforça as questões que trarão cada vez mais progresso e desenvolvimento para Chapadão do Sul.

Nas Audiências, o secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani, também explicou exatamente o que é e para que serve o PPA 2018-2021 e a LOA 2018.

Além do Prefeito João Carlos Krug e do secretário Itamar Mariani, estiveram presentes: vice-prefeito João Buzoli, secretário de Administração Dinho, secretário de Saúde João Nunes, secretário de Educação Guerino Perius, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário da Sedema Felipe Batista, Secretaria da Seinfra Sônia Maran e secretário de Obras Ivanor Zorzo, secretário adjunto André dos Anjos, secretário adjunto Ricardo Bannak, secretário adjunto Laercio Alcantara e secretário adjunto Paulo Borges Filho. Também estavam presentes: vereador Paulo Lupatini, vereadora Alline Tontini, vereador professor Cicero, vereador Toninho Assunção, vereador Vanderson Cardoso, vereador Anderson Abreu, ex-prefeito Elo Ramiro, presidente do Sindicato Rural Lauri Dalbosco, controlador municipal Lucas Cabrera e ouvidora municipal Lurdenir Pereira.

Além das autoridades, a Prefeitura de Chapadão do Sul agradece a presença dos demais servidores municipais, representantes de conselhos e população em geral que esteve presente nas audiências.

Reitera-se que o munícipe que ainda não participou pode dar sua sugestão no site da prefeitura de Chapadão do Sul, através do banner do PPA 2018-2021.

ASSECOM

