Polícia Militar e Patrulha Mirim de Figueirão fazem blitz do Agosto Lilás

Na manhã da segunda-feira (07), a Polícia Militar de Figueirão em conjunto com a Patrulha Mirim e a Secretaria de Assistência Social, realizaram uma blitz educativa com panfletagem, na avenida Moisés de Araújo Galvão, em frente à Secretaria de Assistência Social.

Denominada panfletagem do Agosto Lilás, a ação visa conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher, no mês dedicado à campanha, incentivando as denúncias anônimas pelo telefone 180.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Figueirão, SGT-PM Hernandes Carmo Ribeiro, “A violência contra a mulher acontece muito mais do que se imagina, chega a virar rotina em certos lares, e estamos incentivando as pessoas, e as próprias mulheres, a denunciarem esses casos, o que pode ser feito anonimamente, pelo telefone nº 180”, disse o sargento.

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul instituiu, por meio da Lei nº 4.969/2016, a campanha “Agosto Lilás” e o programa “Maria da Penha vai à Escola”, visando sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar e divulgar a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2016).

Fonte: Assessoria de Imprensa

