Francisco Lima Ferreira de 27 anos natural de Itapecuru Mirim-MA morreu após colidir a motocicleta que conduzia na traseira de uma camionete que estava parada no perímetro urbano de Chapadão do Céu por volta de 21:00hs de sábado (05).

A vítima chegou a ser socorrida mas infelizmente veio a óbito no hospital Municipal de Chapadão do Céu. Francisco era residente na rua do Bálsamo Leste no Centro.

* Adriana Souza

