Francisco Lima Ferreira, natural de Itapecuru Mirim (MA de 27 anos de idade morreu ao colidir com um veículo parado, o acidente ocorreu na cidade de Chapadão do Céu (GO)

Segundo informações da polícia, Francisco, trafegava com sua moto Honda, quando veio a colidir na traseira de uma caminhoneta que estava estacionada no centro da cidade.

Lima chegou a ser socorrido, porém infelizmente veio a óbito no Hospital Municipal Santa Luzia.

Francisco era residente na Rua do Bálsamo Leste no Centro

Comentários