Homem é sequestrado, pendurado em árvore e morto com pedradas e golpes em Paranaíba

Heddy Flabbyo Alcade, 36 anos foi sequestrado e morto com requintes de crueldade no último sábado em Paranaíba, por volta das 19h. Segundo a Polícia Civil ele foi capturado no Bairro Industrial de Lourdes, por quatro homens encapuzados e foi colocado dentro de um carro branco. O corpo de Eddy Flabbyo foi localizado por volta das 11h do domingo (6) em uma mata nas proximidades da cidade, ele havia sido morto com requintes de crueldade pelos quatro homens, estava amarrado, pendurado em uma árvore e foi morto a pauladas, pedradas e chutes.

Conforme o Setor de Investigações Gerais, uma pessoa que estava próxima ao local conseguiu anotar a placa do veículo e passar para Polícia, os policias fizeram diligências durante a madrugada com o objetivo de localizar Heddy Flabbyo ou informações sobre o seu paradeiro.

No domingo (6) por volta das 9h os investigadores conseguiram localizar Henrique Lopes de Lima, 19 anos, um dos autores, que após ser questionado sobre suas atividades das últimas horas não conseguiu explicar e acabou por revelar sua participação no sequestro.

Em seguida os investigadores do S.I.G identificaram o segundo autor e chegaram até Geovane Henrique Ferreira Almeida 18 anos, os quais acabaram por confessar a participação no sequestro e que nesse momento foi confirmado que havia se tornado homicídio. Os dois foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia.

Por volta das 11h o corpo de Eddy Flabbyo foi localizado pelo S.I.G em uma mata nas proximidades da cidade. Os investigadores identificaram e passaram a fazer buscas aos outros dois autores, Ueder Ferreira Barbosa, 19 anos, conhecido como Gaguinho e James Henrique Cicero de Oliveira, 40 anos.

Os investigadores descobriram que eles poderiam ter fugido para a cidade vizinha de Aparecida do Taboado e passaram então trabalhar em conjunto com o S.I.G – Aparecida do Taboado e Policia Militar de Aparecida do Taboado, já no início da noite todos as forças envolvidas conseguiram localizar e prender na cidade de Aparecida do Taboado os dois autores que estavam foragidos.

Segundo os autores, o crime teria ocorrido por conta de uma dívida que Eddy Flabbyo tinha com James Henrique e que este teria chamado Ueder Ferreira que é seu enteado e que também já possuiu uma rixa com a vítima para ajudá-lo, segundo Henrique Lopes de Lima e Geovane Henrique, eles teriam sido chamados a participar do crime onde receberiam R$ 3 mil.

Todos os quatro autores foram presos em flagrante e ficarão à disposição da Justiça.

*JP NEWS

Comentários