Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Roney fica furioso com Keyla e Tato. Benê conta a Josefina que Deco é o pai de Tonico. Lica e Marta explicam a Felipe e Luís como foi a audiência no Conselho Tutelar. Malu acha graça da exigência que o conselheiro fez a Edgar. Samantha sugere a Clara que se insinue para Guto. Anderson e Fio elogiam a edição de Ellen do vídeo de apresentação das Garotas do Vagão na festa “julina”. Josefina tenta acalmar Roney, e ele pede para conversar com Tato. K2 e K1 incitam os alunos a falarem mal de Keyla, e Ellen avisa à amiga. Keyla discute com K2. Roney demite Tato e exige que ele saia de casa.

NOVO MUNDO

Joaquim desarma Thomas e o ameaça. Nívea vê Anna pegar um documento no escritório. Peter avisa a Libério e Cecília que Sebastião está castigando Idalina e Matias. Nívea se alia a Anna. Joaquim vai à casa de Peter, e Amália tenta acalmá-lo. Cecília, Libério e Peter socorrem Matias e Idalina. Elvira vê onde Miss Liu esconde os frascos com suas poções. Ubirajara tenta salvar Olinto. Elvira pega um vidrinho de poção e pede para cozinhar para a tripulação. Leopoldina procura por Bonifácio. Thomas fala para Anna sobre o duelo que teve com Joaquim. Ubirajara e Olinto fingem não se conhecerem. Domitila convence Dom Pedro a reformar o porto. Ferdinando diz a Diara para não se preocupar mais com ele. Greta conta para Wolfgang sobre seus sentimentos por Ferdinando. Elvira tenta mover o leme após os piratas adormecerem. Idalina cuida de Matias. Ferdinando vai embora da casa de Wolfgang, e Greta fica enfurecida. Leopoldina não deixa Bonifácio ir embora do palácio. Benedita chega à casa de Domitila e anuncia sua gravidez a Dom Pedro.

PEGA PEGA

Eric releva o fato de Sandra Helena se passar por outra pessoa quando vê o sofrimento da camareira por causa do falecimento de Dona Marieta. Malagueta conta a Maria Pia que trabalhará na empresa de Eric. Eric contrata Malagueta como gerente de planejamento de sua empresa. Prazeres desconfia de que Elza saiba a origem dos depósitos misteriosos na conta bancária delas. O Clube Strass é notificado por não ter alvará para funcionar de madrugada. Douglas informa a Sandra Helena que ela tem uma herança para receber de Dona Marieta.

A FORÇA DO QUERER

Bibi expulsa Jeiza de sua casa. Silvana e Stella conspiram contra Irene. Jeiza e Zeca se enfrentam. Aurora estranha quando Bibi coloca a bicicleta de Dedé no carro para sair. Caio pede a Jeiza para se encontrar com ele. Bibi negocia as armas com um homem. Silvana conta seu plano para Joyce. Leila decide se separar de Caio. Abel fica com ciúmes de Mere. Ritinha solicita a Zeca os papéis do divórcio. Ruy conversa com Amaro sobre sua experiência com o índio. Cibele pega a chupeta de Ruyzinho sem que Joyce perceba. Elvira questiona Bibi sobre Rubinho. Simone fala com Nonato sobre Ivana. Dedé reencontra Rubinho. Ivana comenta com Simone que começará a tomar hormônios. Cibele conta a Shirley que enviou a chupeta de Ruyzinho para ser analisada em uma clínica.

OS DIAS ERAM ASSIM

Lucas fica gravemente ferido, e Renato o leva para o hospital. Cora tenta hostilizar Alice, e ela se enfurece com a sogra. Renato pede ajuda de Rimena para salvar Lucas. Cora comunica a Vitor sobre o acidente. Cátia pede a Natália para dizer a Serginho para sair de sua casa. Amaral manda seus agentes descobrirem o paradeiro do filho. Vitor chega ao hospital, e Alice fica abalada. Renato transfere Lucas para o CTI. Vitor se enfurece com Renato no hospital. Ernesto dá uma entrevista para Cátia. Renato e Rimena veem Alice e Vitor abraçados por causa de Lucas. Leon vê Rudá com Dandara. Todos culpam Alice pelo acidente de Lucas. O estado de Lucas piora, e ele precisa ser operado. Os agentes de Amaral seguem o carro com Natália, Serginho e Cátia. Vitor não se conforma por Renato estar cuidando de Lucas. Amaral vai à casa de Natália. A cirurgia de Lucas termina, e Renato chega para falar com Alice e Vitor.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Ana Cristina e Otávio trocam juras de amor. Caetana pergunta para Frida o que acontecerá se Otávio insistir em fazer o teste de DNA e descobrir que o filho não é dele. Frida diz que esse problema já está resolvido, mas se nega a contar o que fez. José Alfredo tenta convencer Santinha a não entregar seu filho para adoção. Caetana diz para Frida que ela não tem nada a temer então deve tomar a iniciativa de fazer o teste pois o Otávio já não está interessado em fazê-lo. Otávio e Ana Cristina comunicam ao Sr. Manuel que decidiram voltar a se casar. José Alfredo diz para Gabriel que foi testemunha do estupro contra Santinha e que ele terá que se responsabilizar pela filha ou terá que se entender com a justiça. Tobias diz para Gabriel que é conveniente que continue lutando para ele já que ficou com os negócios do Aldir. José Alfredo decide denunciar Gabriel por estupro. Paulo diz para Otávio que o viu beijando Ana Cristina e entendeu que não tem mais nada a fazer na cidade, por isso irá embora sem se despedir de Ana Cristina. Dr. Edgard informa para Otávio que o resultado do teste de DNA prova que ele é o pai apenas do filho de Frida. Dr. Edgard pergunta a Ana Cristina se ela bebeu e fumou durante a gravidez pois seu bebê apresenta todos os sintomas de uma gravidez malcuidada e por isso sua saúde é bastante delicada com a necessidade de cuidados especiais. Otávio diz para Ana Cristina que já comunicou a Frida que não pretende se casar com ela. Nesse momento Frida entra com o resultado do exame de DNA e diz para Ana Cristina que Otávio pode tomar a decisão que quiser, mas antes tem que ver o resultado dos exames. Ela entrega uma cópia para que a mulher também tome conhecimento. Ana Cristina fica assombrada ao ler o resultado onde consta que Otávio não é o pai de seu filho.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Adolfo pede Josefina em casamento. José Luiz chega na casa de Montserrat e Alessandro para visitar sua filha. Montserrat conversa seriamente com José Luiz e pergunta porque está pedindo a guarda da filha. José Luiz diz que ela não é um bom exemplo para a filha por ser como sua mãe. Montserrat dá uma bofetada no homem. Carlota telefona para Demétrio e Montserrat e pede para eles visitarem sua mãe que está há vários dias sem comer e tomar banho. Pedro telefona para Adolfo e comenta que Josefina está muito elegante. Quando ele se volta para vê-la Adolfo corre para evitar que Josefina seja atropelada. Renato pede a Esmeralda que seja sincera e diga o que a incomoda. Nádia está prestes a se deitar quando Vítor chega a tempo de detê-la, pois sua cama está cheia de escorpiões. Montserrat e Demétrio levam Graziela ao hospital. José Luiz chega na casa da família Medina com Vítor e Nádia para ver o que aconteceu.

CARINHA DE ANJO

Cecília aceita o convite de Madre Superiora e irmã Fabiana para que ela volte a ser professora do internato. Frida vai com Luciano ao apartamento de Dulce Maria, mas a pequenina não gosta da surpresa. A carinha de anjo consegue fazer os dois irem embora e conta para a Tia Perucas que Frida percebeu que ela não anda e, com isso, a irmã de Luciano ficará feliz. Franciely pergunta para Ribeiro se ele quer namorar com ela. O policial aceita, mesmo que tenha que manter o relacionamento em segredo. Frida e Luciano vão até o apartamento de Juju e pedem desculpa pelos últimos acontecimentos. Cecília chega na casa de Dulce Maria e conta para Gustavo e Estefânia que, além de voltar a ser professora do internato, também chegou em uma conclusão com a psicóloga da carinha de anjo para fazer ela lhe perdoar. Haydee diz para Flávio que prefere ele com uma mulher pobre do que com uma anciã como Noemia.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Burhan quer visitar Sherazade em seu trabalho. A intimidade entre Sherazade e Burhan deixa Onur desconfiado. Sherezade não consegue mais resistir ao amor de Onur. Depois do projeto de Istambul, a Binyap começa a receber várias propostas. Anuska vai voltar para a Rússia, já que não é mais bem vinda à casa de Burhan. Kerem e Bennu viajam juntos por causa de um projeto. Sherazade se arruma para encontrar Onur sem saber que um novo perigo a aguarda. Sherazade vai para o hospital após ser agredida. Onur está tomado por raiva e vingança.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Henutmire fica tensa com a presença de Joquebede e sussurra ordenando que ela deixe o palácio e que não procure mais por Moisés. Joquebede acata a ordem e diz que se sente feliz ao ver que Moisés foi criado com amor, deixando Henutmire sensibilizada. Hur não esconde sua aflição e confessa a Uri que ajudou Joquebede a entrar no palácio. Uri diz ao pai que o que ele fez foi uma loucura e que ele pode se prejudicar se for descoberto. Apuki questiona Judite sobre as roupas hebreias. Ela acaba dizendo que emprestou suas roupas a Joquebede, deixando-o desconfiado. Ele ridiculariza Judite e a chama de hebreia imunda, ameaçando chicoteá-la. Paser diz a Tuya e Seti que as feridas de Ramsés estão piorando, deixando-os inconsoláveis. Miriã e Arão ficam aliviados ao reencontrarem Joquebede. Ela diz que Moisés corre risco de vida e que eles devem orar por ele. Yunet impede Nefertari de visitar Moisés e a culpa pela tragédia que aconteceu a Ramsés. Nefertari diz que ela nunca amou ninguém e Yunet lhe dá um tapa. Disebesk descobre que Joquebede esteve no palácio e diz a Henutmire que irá encontrar o traidor que a ajudou. Disebek e Moisés se abraçam emocionados e ele diz que fez o que pode para impedir o julgamento. Arão se revolta pelos soldados egípcios terem obrigado seus filhos a trabalharem na plantação. Eliseba sente a revolta do marido e diz que ficará de olho neles e que os protegerá. Yunet se desculpa por ter agredido Nefertari e diz que está pensando em futuro melhor para ela. Eliseba sente uma pontada na barriga e percebe que está sangrando, sendo acudida pelos outros trabalhadores. Nefertari faz visita Ramsés, que finge estar desacordado. Ela diz que Moisés se negou a ficar com ela para honrar a amizade que ele tem por Ramsés e que ele está prestes a ser decapitado. Eldade diz a Arão que Eliseba está prestes a ter o bebê e que ela não está bem. Apuki barra o caminho de Arão e tenta impedi-lo de socorrer Eliseba. Seti inicia o julgamento de Moisés e o acusa de atentar contra a vida de Moisés. Ramsés surpreende a todos e interrompe o julgamento, amparado por Paser e Simut. Ele pede ao pai que não profira a sentença de Moisés antes de ouvir o que ele tem a dizer.

BELAVENTURA

Páris conversa com Otoniel e cobra o cumprimento do combinado casando Tamar com Enrico. Otoniel fica surpreso diante de Páris. Cedric autoriza a execução. Enrico discute com Otoniel pela carnificina. Enrico diz a seu pai que quer ir morar em outro castelo. Otoniel diz que Enrico pode morar onde quiser, desde que seja casado. Enrico diz que vai embora imediatamente e Otoniel diz que seu casamento com Tamar será em dois dias. Tamar fica espantada com Páris sobre seu casamento. Nodier provoca Jacques que está de avental e pendurando tripas. Nodier ameaça Jacques e pede que desista de permanecer no castelo e que jamais será admitido na tropa do rei. Marion diz a Cedric que está preocupada com o tratamento que Jacques está recebendo no castelo e propõe aliança. Enrico encara Otoniel e Mistral observa, atento. Bartolion chega e não encontra Pietra em casa. Pietra caminha apressadamente, com a caixa nas mãos, em instantes ela se depara com Biniek. Pietra fica cara a cara com Biniek. Ela está apavorada e tenta fugir. Biniek a segura pelo cabelo. Enrico discute com Otoniel e afirma que não irá se casar com Tamar. Brione revela à Laurinda que não consegue parar de pensar em Gonzalo. Laurinda lembra Brione que seu relacionamento com Gonzalo não é aceito por sua família. Carmona fica indignada com a recusa do casamento de Enrico com Tamar e exige explicação do irmão. Pietra luta com Biniek e usa os movimentos de defesa que Enrico lhe ensinou e consegue fugir. Polentina provoca Tácitus. Carmona reclama com seu pai que a postura de Enrico em não casar-se com Tamar é inaceitável. Carmona diz a Otoniel que ela está preparada para ser a sucessora ao trono e Otoniel se surpreende. Dulcinéa ajuda Pietra a despistar Biniek. Gonzalo vai até a taverna de Fasltaff reclamar dos altos impostos. Marion está radiante diante de Leocádia sobre o convite para uma visita a Otoniel. Nodier fica furioso com Cedric que elegeu Jacques para ser chefe da guarda. Enrico vai para a floresta a procura de Pietra. Pietra adormece na floresta e quando acorda se surpreende ao ver Biniek na sua frente. Lizabeta entra no quarto de Enrico para avisar que a cerimônia já vai começar e percebe que o irmão não está ali. Jacques fica de joelhos diante de Otoniel que é nomeado cavaleiro. Na floresta, Severo está diante de Pietra após bater muito em Biniek. Pietra está apavorada e Severo tem a caixa nas mãos. Severo pergunta de onde ela conseguiu a caixa e Pietra responde que era de sua mãe. Severo ordena que o leve até sua mãe e Pietra diz que sua mãe está morta. Pietra recorda que Severo é o conde acusado de matar a rainha. Severo nega e diz que irá matá-la caso abra a boca.

O RICO E LAZARO

Nabucodonosor mal contém a felicidade de saber que Shamiran está grávida. Shamiran pede segredo a Evil, diz que tem receio. Nicolau tem um pesadelo. Sammu conta que envenenou Asher para que ele ficasse mais vulnerável na luta e Nebuzaradã fica irritado. Lior pede que Asher deixe sua vingança para trás. Lia chega, muito feliz, e conta a Naomi que foi pedida em casamento por Daniel. Naomi diz que também está muito feliz por ter aceitado o pedido de Abednego e elas comemoram. Asher se despede de Lior. Daniel conta aos sábios que tomou coragem para pedir Lia em casamento. Namnu confidencia a Nitócris que gosta de Arioque e a princesa fica surpresa. Nitócris diz que a sacerdotisa precisa cumprir com o acordo delas e conta que Shamiran está grávida. Nabucodonosor diz que acordou de ótimo humor, quando Daniel se aproxima e pede autorização para se casar com a escrava Lia, e Abednego se casar com a escrava Naomi. O rei reage, surpreso. Edissa está levando comida para Joaquim e é impedida por Rabe-Sáris. Nitócris ameaça Sammu. Edissa conta a Neusta e a Ebede que Rabe-Sáris não permitiu que ela levasse a comida para Joaquim. Neusta se enfurece e diz que vai falar com a rainha. Asher chega na oficina e Absalom e Nicolau se assustam, dizem que ele é uma assombração. Zac chega e se irrita com a presença dele. Ele pede para ficar a sós com Asher. Asher, irritado, questiona Zac e pergunta se foi ele que matou Uriel. Zac tenta desviar o assunto. Asher diz que é uma pena eles terem chegado a esse ponto e Zac diz que nunca quis o mal dele. Asher diz que ele faz tudo por Joana e na verdade nenhum dos dois a merece. Joana se aproxima da oficina e Absalom a detém. Ela diz que era com ele que precisava mesmo falar e Absalom a leva para sua casa. Beroso, diante do pedido de Daniel, diz que as duas escravas estão sobre sua responsabilidade, e serviço não falta na Babilônia. Nabucodonosor autoriza o casamento de Daniel e Lia. Joana é direta e pergunta se ele fez algo para assustar o pretendente de Dana, Rafael. Absalom fica perplexo. Asher pede que Zac conte toda a verdade.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários