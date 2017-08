Confira a ORDEM DO DIA da 23ª Sessão Ordinária – 07.07.2017

1ª Sessão Legislativa do 2º Semestre de 2017 e 23ª do Ano de 2017.

ORDEM DO DIA

O Presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, COMUNICA que os trabalhos legislativos referentes à 23ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 07 de agosto de 2017, às 08:00, obedecerão ao seguinte:

1- Apresentação e deliberações de preposições, leitura de correspondências, ata da sessão anterior, etc.;

2- Uso da palavra dos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição em livro, versando sob tema livre;

3- Projeto de Lei nº.: 008/2017, de 12 de abril de 2017, de autoria do Poder Executivo, “Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2018, do município de Paraíso das Águas – Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências”. Em primeira discussão.

4- Projeto de Lei nº 55/2017, Paraíso das Àguas, 07 de agosto de 2017, de autoria do Vereador Anízio Sobrinho de Andrade, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres (APM), da escola municipal professora Lizete Rivelli Alpe – Polo, do município de Paraíso das Águas – MS e dá outras providências.

5- Leitura de indicações;

6- Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 07 de agosto de 2017.

ANÍZIO SOBRINHO ANDRADE

Presidente

ROBERTO CARLOS DA SILVA

Primeiro-Secretário

