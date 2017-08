Bandidos arrombam porta de loja em Chapadão do Sul e furtam grande quantidade de roupas

No último domingo (06), chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, via 190, mais um caso de furto a ponto comercial na cidade, localizado na Rua Vinte e Três, zona central da cidade.

Ao chegar no local, os policiais constataram que a fechadura da porta de vidro da frente estava danificada, e segundo a proprietária I.N.L, de 39 anos, ela foi informada por meio de uma funcionária que neste domingo, ao passar pela loja, encontrou o estabelecimento arrombado.

A vítima foi até o local, e no total foram levados 25 calças jeans, 10 bermudas, 10 Camisetas e 10 bonés de aba reta.

O local não possui câmeras de segurança.

As autoridades fizeram uma diligência pela região, mas até o momento ninguém foi preso.

Fonte: MS Todo Dia

