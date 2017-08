Alto Taquari – Governo entrega 15ª escola estadual deste ano

O Governo do Estado entregou, na tarde do último sábado (05.08), a nova Escola Estadual Dennis Manerich de Oliveira, localizada no bairro Morada da Praia, em Alto Taquari. A ação fez parte da programação da 8ª edição da Caravana da Transformação, que ocorreu em Barra do Garças entre os dias 2 e 5 de agosto.

Ao todo, foram investidos R$ 4,8 milhões na escola, que é a 15ª inaugurada pelo Governo do Estado neste ano. Com capacidade para atender cerca de mil estudantes, a unidade escolar conta com 12 salas de aula, secretaria, salas de diretoria, de professor e de informática, biblioteca, além de quadra poliesportiva coberta e arquibancadas.

A obra contemplou ainda conjuntos de banheiros, cozinha e refeitório, conjuntos de vestiários, urbanização e paisagismo, instalações de segurança e prevenção a combate a incêndio e pânico, instalações hidrossanitárias e elétricas, instalações de prevenção contra descargas atmosféricas e incêndio, posto de transformação 150 kva e 30 metros de muro com gradil padrão Seduc.

O governador Pedro Taques destacou que “a unidade escolar vai transformar as pessoas, para que elas possam também transformar o mundo em que vivem. Temos orgulho de entregar essa escola à população de Alto Taquari. Agradeço também a família do Dennis, aqui presente, que ofertou o nome do seu filho para homenagear essa escola”.

O prefeito de Alto Taquari, Fábio Garbugio, lembrou que a obra da escola era muito aguardada pela comunidade. “Há vários anos em construção e que agora temos a satisfação de entregar à comunidade. Temos que atender da melhor forma a população, dando o melhor de nós”, pontuou.

A cerimônia de inauguração contou com a participação de autoridades, da comunidade, de estudantes e apresentação da Fanfarra Municipal Emerson Pannembecker.

Pró-Escolas

O assessor especial da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), João Creplive Neto, representando o secretário Marco Marrafon, destacou que a obra da escola faz parte do Pró-Escolas, maior programa de ações e investimentos da história da educação pública de Mato Grosso.

Dividida nos eixos ensino, inovação, estrutura e esporte e lazer, a iniciativa prevê investimentos de R$ 360 milhões em estrutura escolar até o final de 2018.

“O programa prevê 70 reformas novas, construção de 20 quadras de esporte, 35 escolas novinhas em folha e mais 15 Centros Integrados Escola-Comunidade, para as áreas de maior vulnerabilidade e com padrão diferenciado de ensino. Esses centros terão escola integral de qualidade para os que mais necessitam de equipamentos públicos”, ressaltou.

Veja as fotos

Viviane Saggin | Seduc-MT