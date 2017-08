Ex morador de Chapadão do Sul é encontrado morto em Costa Rica

NA noite de domingo (6), a Policia Civil de Costa Rica foi acionada para atender uma informação de que uma pessoa estaria ao chão na Avenida Sebastião Paes Ananias, próximo da saída para Figueirão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foram os primeiros a chegar e logo constataram que Ivacir Martins dos Santos, de 50 anos, já se encontrava sem vida, era morador de Chapadão do Sul, Ivacir, carinhosamente chamado pelo apelido de “Coqueiro”, é irmão do professor Leocir Martins. Era solteiro e não tinha filhos. Atualmente estava trabalhando em uma fazenda da região de Costa Rica.

Junto a vítima estavam todos os documentos e pertences, não indicando qualquer ação de furto ou roubo.

O Delegado da Polícia Civil de Costa Rica, Dr. Alexandro Mendes Araújo, conversou com a nossa redação e disse que o corpo foi encaminhado a perícia em Paranaíba. Ele informou que o perito que fez o atendimento do corpo disse que a causa da morte está ligada a um trauma característico de um atropelamento, como uma ruptura cardiovascular, compatível com quem sofre um impacto violento.

Nenhuma testemunha foi achada ainda para relatar maiores informações sobre os fatos.

A princípio as autoridades estão tratando o caso como acidente de transito. O delegado disse que o clima seco faz com que a visibilidade fique prejudicada, e por isso o veículo pode não ter visto a vítima andando pela estrada.

Mesmo assim, após o impacto, a pessoa percebeu o que tinha acontecido, e por isso esse caso está sendo registrado como atropelamento culposo e pela falta de prestação de socorro.

A Policia Civil está realizando diligencia para encontrar o condutor e o veículo que foram os causadores dessa ocorrência.

O delegado diz que conta com a ajuda da população caso alguém tenha alguma informação sobre o fato ou que veja algum carro com sinais de batida trafegando pela cidade ou zona rural. Ele assegura que manterá sigilo sobre a identidade da pessoa que fizer a denúncia.

Corpo de Ivacir Martins dos Santos será velado na Veladoria Municipal de Chapadão do Sul e o sepultamento acontece nesta terça-feira (08), às 10h00, no Cemitério Municipal de Chapadão do Sul.

A ocorrência foi registrada pelo Delegado da Policia Civil, Danilo Mansur, que realizava o plantão no momento dos fatos.

Fonte: MS Todo Dia