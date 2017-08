Obras da BR 060 provocou vários acidentes sul-chapadenses foram vitimas

Na noite desta sexta-feira (4), por volta das 23h, um veículo Sandero, de cor prata, com placas de Belo Horizonte, ocupado pelo motorista, sua esposa e mais 3 crianças, que vinha de Rio Verde-GO, sentido a Campo Grande, capotou na BR-060 próximo ao trevo de Camapuã que fica na saída para Chapadão do Sul. A unidade do SAMU juntamente com a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência e sinalizar a pista, as vítimas foram encaminhadas para o hospital de Camapuã e segundo a Redação do InfocoMS apurou com o condutor do veículo, sua família não sofreu ferimentos graves, sua esposa ainda estava em observação no hospital local mas todos passam bem. O condutor nos informou também que o trecho em que capotou, estava com muitas pedras (pedra brita) soltas sobre o asfalto, o que o fez perder o controle e sair da pista.

Foto: Divulgação PM

Por volta das 3h da manhã deste sábado (05), aproximadamente a 100 metros do primeiro acidente, um veículo Toyota Etios de cor branca, com placas de Chapadão do Sul, ocupado pelo motorista, morador de Chapadão do Sul, juntamente com sua esposa, também saiu da pista e capotou, foram atendidos pela equipe do SAMU e encaminhados ao hospital local para os primeiros socorros, segundo informações que nos foram passadas, o casal não sofreu ferimentos graves e já foram liberados. Segundo pessoas que estavam no local, o motivo do veículo sair da pista também foi muitas pedras soltas no asfalto, que fez com que o motorista perdesse o controle.

Foto: Divulgação PM

Pouco tempo depois, por volta das 5:30h, um veículo Honda Fit vermelho, ocupado por um motorista também de Chapadão do Sul juntamente com sua esposa, vinha no sentido Chapadão do Sul/Campo Grande, perdeu o controle e capotou aproximadamente a 100 metros do segundo acidente, novamente a unidade do SAMU e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência e sinalizar a pista. O casal foi encaminhado ao hospital e como não sofreram ferimentos graves, já foram liberados. O motorista informou a redação do InfocoMS, que vinha dirigindo tranquilamente, quando de repente se deparou com muitas pedras soltas no asfalto, na sua frente, no sentido contrário, um outro veículo perdeu o controle e veio pra cima dele, ao tentar desviar para não bater de frente, seu carro derrapou nas pedras, foi para fora da pista e capotou por várias vezes. Mais uma vez o motivo do capotamento foi pedras soltas sobre o asfalto.

Foto: Divulgação PM

A PRF e a Polícia Civil foram chamadas para verificar o local, foram informadas que na noite desta sexta-feira, o trecho em que houve os capotamentos, que tinha recebido uma grande quantidade de pedra brita, foi liberado para trânsito normal, a PRF então chamou o encarregado da empresa responsável pela obra naquele trecho e exigiu explicações, após isso, a PRF sugeriu que a empresa coloque o PARE E SIGA naquele local para que não ocorra mais acidentes devido as pedras soltas.

Enquanto a Polícia Civil e a PRF estavam atendendo a ocorrência, vários veículos passaram em alta velocidade levantando muita poeira por causa das pedras soltas, uma caminhonete chegou a derrapar na pista quase causando outro acidente, diante dos fatos a PRF conduziu o encarregado da empresa responsável pela obra no asfalto até a delegacia para maiores esclarecimentos e a possibilidade de responsabilizar a empresa pelos acidentes.

Foto: InfocoMS

A PRF, Polícia Civil e Polícia Militar, alertam a todos os motoristas que irão trafegar na BR 060 e passarão por Camapuã, que tenham muito cuidado nos trechos em obras, para evitar acidentes.

