Mãe e bebê morrem em acidente entre Serranópolis e Jataí

De acordo informações repassadas pela policia por volta das 11h20, o SGT Denilton e o CB Alady prestaram apoio a Policia Rodoviária Estadual (PRE) em um trágico acidente na GO 184, entre Serranópolis e Jataí.

No local foi constatado que uma saída de pista envolvendo um veículo Fiat Strada, placa OMX-6032, de cor branca, tirou a vida de mãe e filha.

A motorista do veículo perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista e se chocando contra o mata-burro, da entrada da fazenda denominada “Vale do Sol.

Ainda não existem informações sobre a circunstância que causou o acidente.

As vítimas que morreram no local residiam em Jataí GO, e tratam-se da condutora Rhaiany Peres Pacheco, 30 anos, natural da cidade de Juina (MT) e de sua filha o bebê Ana Clara Peres da Silva, de 11 meses, o veículo trafegava na no sentido Jatai a Serranópolis.

Os corpos das vítimas foram removidos pela equipe do IML.

A Polícia Técnico Cientifica fez a perícia do local do acidente.

