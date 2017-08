camapuanense Fernanda supera tragédia e bate recorde nacional no laço em Campo Grande

A empresária e laçadora camapuanense Fernanda Gonçalves, tenta superar através do esporte ‘laço comprido’, a tragédia de ter perdido seu marido Wilsinho Fontoura (41) e seu filho Luiz Fernando (12) em um acidente automobilístico em junho deste ano.

Neste final de semana, (3, 4, 5 e 6) acontece em Campo Grande, o 12º Potro do Futuro e o Campeonato Nacional ABQM de Laço Comprido. Desde quinta-feira (3), as disputas estão quentes no Parque do Peão/CLC. As provas vão até domingo (6). A entrada é gratuita.

Fernanda conseguiu o título de Campeã do Potro do Futuro 2017, “essa vitória que não tem soriso mas tem lágrimas não consegui te ver na beira da cerca como ficava Wilsinho me filmando torcendo Luiz Fernando no fundo da pista quando eu laçava falava valeu mãe essa vitória é pra VCS amores da minha vida”, disse Fernanda em postagem na rede social Facebook.

“Mais uma vez deu tudo certo, Campeã Amazonas e vice Record em maior nota na história do laço comprido obrigada a todos pela torcida 228 é pra vcs WF e LF amor ETERNO”, comentou Fernanda em outra postagem na rede social.

Fernanda foi destaque em matéria da TV Morena no MSTV deste sábado (05) por sua garra e determinação no esporte, mesmo após uma grande tragédia familiar. Veja reportagem no vídeo abaixo.

Consagrados campeões

Nas finais do Potro do Futuro, Douglas Schutz sagrou-se campeão na categoria Profissional Light, montando Magnifica Bodee CRH (Bodee Boonsmal x Magnifi Cat). Somadas as notas dos cinco jurados de provas, o competidor e a égua rosilha alcançaram 224 pontos.

No Laço Comprido Técnico Amador – 19 anos ou mais –, a vitória foi da amazona Fernanda Gonçalves Ferreira, na sela da baia amarilha Sonic Gray ECB (Sonic Spark RQ x Gary Melodys Gray OP). O conjunto recebeu a nota 222.

Texto: Jean Philippe Vasconcelos com InfocoMS – Fotos: Roberto Matos

