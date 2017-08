Sicredi e Fundação MS investem em pesquisa para combater praga da soja

O Sicredi e a Fundação MS assinarão neste sábado um termo de cooperação para o desenvolvimento de uma pesquisa que poderá auxiliar milhares de produtores de Soja por todo o Brasil. A pesquisa, intitulada “Validação e adaptação da técnica de criação massal e influência da temperatura no desenvolvimento de Telenomus podisi Ashmead (Hymenoptera: Platygastridae), tem como objetivo desenvolver larvas da vespa, com poder de combater o desenvolvimento do percevejo marrom, um dos maiores inimigos da cultura de soja na atualidade.

Atualmente, uma das principais pragas da soja no Brasil é o percevejo marrom Euschistus heros (Hemiptera: Pentatomidae). Os danos deste percevejo nas plantas de soja podem causar abortamento de vagens das plantas, redução do tamanho e escurecimento dos grãos, redução do rendimento e da qualidade dos grãos colhidos, além da chamada “soja Louca”, o que resulta em muitos prejuízos para os produtores da cultura. Os inseticidas químicos são as alternativas mais utilizadas para o controle desta praga.

Neste cenário, onde pesquisas que desenvolvam alternativas eficientes para o controle do percevejo marrom são necessárias, surgiu a parceria entre o Sicredi e a Fundação MS, duas instituições comprometidas com a sustentabilidade e, principalmente, com as comunidades onde atuam.

A parceria das duas instituições proporcionará resultados muito maiores no desenvolvimento deste estudo que já vem apresentando resultados positivos em seus primeiros experimentos, feitos inicialmente em pequenas áreas isoladas no Estado de Mato Grosso do Sul, conduzidos pela Fundação MS nas safras 2013/14 e 2014/15.

O estudo realizado verificou que esta técnica de combate ao percevejo com o uso das larvas, reduziu 66% das aplicações de inseticidas para controle de lagartas e 50% para o controle de percevejos no primeiro ano de estudos, enquanto que no segundo ano de estudos, a redução da utilização de inseticidas foi da ordem de 80% para o controle de lagartas de 33% para o controle de percevejos, sem comprometer no rendimento de grãos.

Serviço – A assinatura do termo de cooperação entre Sicredi e Fundação MS acontecerá no sábado, às 08 horas da manhã, no Eco Hotel do Lado, em Campo Grande MS.

Fonte: Fundação MS (Com informações Assessoria de Imprensa Sicredi)