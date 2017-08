Rogério Rosalin representa Assomasul no Fórum de Governadores Brasil Central

O prefeito de Figueirão e vice-presidente da Assomasul, Rogério Rosalin, representa o presidente da entidade, Pedro Caravina, durante a 4ª. Reunião do Fórum de Governadores Brasil Central, que acontece nesta sexta-feira no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

O evento discute questões relacionadas ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul , Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins , Rondônia e Maranhão.

Caravina não veio a Capital devido a compromissos assumidos anteriormente por ocasião da realização da Expobata 2017 (Exposição Agropecuária de Bataguassu), realização da Associação Amor e Vida e Sindicato Rural de Bataguassu, com apoio da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Senar/MS e Sistema Famasul.

De acordo com a programação do encontro de governadores, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, fará palestra sobre Parcerias e Oportunidades para os Estados e o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, falará sobre as Oportunidades para o Desenvolvimento. Pela Fundação Dom Cabral, Carlos Braga fará explanação com o enfoque na crise econômica: Como Revitalizar o Ambiente de Negócios.

Na noite de quinta-feira, Rosalin participou de jantar com a presença de várias autoridades regionais que recepcionaram o ministro Bruno Araúno, a quem cumprimentou ao lado dos deputados estaduais Júnior Mochi (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa, e Beto Pereira (PSDB).

Fonte: Assomasul/Willams Araújo

