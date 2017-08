Prefeito Fábio Garbudio aproveitará presença de Governador para cobrar recursos para Alto Taquari

Neste sábado (05/08), o prefeito de Alto Taquari, Fábio Garbugio, e o vice Marco Aurélio irão recepcionar o governador Pedro Taques, o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, além de outras autoridades políticas que compõe a comitiva do governador do Estado.

O objetivo da visita é inaugurar oficialmente a nova Escola Estadual Dennis Manerich de Oliveira, situada no Bairro Morada da Praia. A recepção contará com a colaboração dos servidores comissionados e voluntários do município.

Nesta sexta-feira (04/08), o prefeito convocou uma reunião com todos os servidores de confiança, onde dividiu as tarefas a serem desempenhadas durante o evento de inauguração da escola. O prefeito aproveitou a oportunidade para reiterar a importância deste evento, o primeiro da gestão Fábio Garbugio e Marco Aurélio. Garbugio reuniu-se ainda com os servidores efetivos, onde cobrou empenho e dedicação em suas funções.

“Temos que atender da melhor forma a população, dando o melhor de nós”, pontuou o prefeito.

Segundo revelou o prefeito durante a reunião, irá reivindicar melhorias para a saúde, educação, segurança e, principalmente, recursos para pavimentação das ruas do município e adjacentes.

Após a inauguração, às 14h30, será servido um churrasco a toda população.

Fonte: Texto: Aparecido Marden Revisão e fotos: Eduardo Candido

