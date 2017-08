Para amenizar pena, assassino de Mayara apela para entrevista nacional

Dez dias após o crime, Luís Alberto Bastos Barbosa, de 29 anos, apontado como mentor da morte da violonista Mayara Amaral, 27 anos, muda sua versão sobre como teria cometido o assassinato. Em entrevista a revista Veja, publicada neste sábado (5), o assassino confesso diz que agiu sozinho, “movido pelo ódio” e livra da culpa Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, conhecido como Cachorrão, e Anderson Sanches Pereira.

Preso desde o último dia 26, o baterista e técnico de informática concedeu entrevista à revista na última quinta-feira (3), dentro do presídio de Trânsito da Capital. O Campo Grande News solicitou a mesma entrevista, porém, o advogado de Barbosa, Conrado Passos, disse que o cliente só havia aceitado falar com a Veja, por ser da imprensa nacional.

Com esta nova versão do assassino confesso, a defesa espera mudar a tipificação do crime, conforme afirmou o advogado de Barbosa nesta sexta-feira (4), voltando-se ao homicídio simples, cuja pena é de 6 a 20 anos.

Desde que o caso veio a tona, há um clamor social para que o caso seja tipificado como feminicídio, que é uma qualificadora de homicídio. No entanto, esta tipificação não foi considerada pela polícia. Até então, o crime é tratado pela polícia como latrocínio – roubo seguido de morte.

Morte – Na nova versão do assassino confesso, o crime ocorreu por causa de um rompante de raiva que o acometeu depois de uma discussão com Mayara. Luís Alberto diz que já estava embriagado quando chegou ao motel com a jovem, pois havia bebido o equivalente a uma garrafa de vodca num bar, onde estava antes de conversar com a jovem.

Barbosa diz ainda que no decorrer da noite, cheirou cocaína e continuou a beber, desta vez cachaça. Nesta versão, o assassino diz que a discussão começou porque se irritou com a forma como Mayara teria se referido à jovem com ele namora há sete anos.

Ensandecido, ele disse ter pego o martelo que carregava na mochila e acertado três vezes a cabeça de Mayara. Luís Alberto disse que carregava a ferramenta para se defender, pois costumava “andar em muitas quebradas para comprar drogas”. “Não foi planejado, a mochila estava aberta na cabeceira da cama e o cabo estava de fora. Foi um momento de fúria”, disse o assassino.

Ao constatar que Mayara estava morta, ele diz que limpou o sangue do quarto e deixou o motel na manhã do dia seguinte.