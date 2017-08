Funcionário da Campovita morre em acidente de trânsito

O acidente ocorreu em frente à Fazenda Romagna, de Ricardo Dal’oglio. Edson voltava da Uniggel Sementes e seguia para a cidade de Chapadão do Céu. Ele dirigia um Fiat Pálio, que colidiu de frente com uma caminhonete Ranger.

Havia poeira no momento da colisão e o gerente da Fazenda Romagna conseguiu acionar a ambulância do Hospital Municipal Santa Luzia, de Chapadão do Céu (GO), até então consciente e orientado. Durante o atendimento médico, Edson foi a óbito.

Edson era novo na Campovita. Trabalhava na empresa há 30 dias e seus familiares são de cidades do Estado de Goiás.

O técnico de segurança no trabalho da Campovita esteve no local para acompanhar o fato e segundo ainda as primeiras informações, o motorista, que também o nome ainda não foi informado, teria sofrido apenas ferimentos leves.

Fonte: Jovemsulnews