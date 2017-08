Dois carros com placas de Chapadão do Sul capotam na BR 060 em Camapuã

Três carros sendo dois carros com placas de Chapadão do Sul, capotaram num trecho com cascalho da BR-060 na manhã deste sábado em Camapuã, há cerca de sete quilômetros do município. Os acidentes foram registrados das 23 horas de sexta-feira (4) às 6 da manhã de hoje (sábado).

Os danos foram apenas materiais apesar dos capotamentos em locais perigosos. As pedras soltas, falta de sinalização, atenção e velocidade estão jogando os carros para fora da pista.

Uma guarnição da Polícia Militar está no local e os PMs alertam sobre os perigos do trajeto e cobram atenção máxima para que outros capotamentos sejam evitados.

Os carros de Chapadão do Sul envolvidos são um Toyota Etios HB X branco e um Honda FIT LXL vermelho.

*Cesar Rodrigues – Chapadense News

