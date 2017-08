Coordenador Regional de Perícias adjunto garante instalação de Núcleo de Criminalista da Unidade Regional de Costa Rica

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa recebeu na manhã desta quinta-feira, 03 de agosto de 2017, o coordenador de Perícias adjunto do Estado José de Anchieta Souza Silva, o coordenador de Unidades Regionais Nelson Firmino, o coordenador de Divisão Rogério Pereira de Oliveira e o chefe do Núcleo de Criminalista da Unidade Regional de Costa Rica – MS Cassildo Lacerda de Amorim.

As autoridades da Segurança Estadual vieram anunciar ao prefeito que a instalação do Núcleo de Criminalista da Unidade Regional de Costa Rica será implantado no município até setembro deste ano.

Ao receber a notícia, o prefeito relembrou que o “núcleo de perícias em Costa Rica foi criado em 2014 e que três anos depois o sonho se torna realidade, por isso, agradeço a coordenadora geral Glória Setsuko pelo empenho e comprometimento com nossa cidade e região e por enviar toda a sua equipe técnica para vir a nossa cidade anunciar mais essa conquista para a nossa população”, declarou.

Waldeli também agradeceu ao governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa “Barbosinha” por colaborar com toda a Região Norte do Estado.

Conforme o coordenador da Unidade Regional de Costa Rica Cassildo de Amorim, o núcleo também irá atender municípios de Alcinópolis, Camapuã, Chapadão do Sul, Figueirão e Paraíso das Águas.

Assecom

