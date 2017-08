Carretas colidem de frente e uma pega fogo; condutores ficam feridos

Motoristas ficaram feridos depois que duas carretas colidiram de frente. Acidente de trânsito aconteceu ontem à noite, no km 198 da BR-267, na cidade de Nova Alvorada do Sul.

Conforme publicado pelo Jornal da Nova, carreta carrega de milho seguia pela rodovia no sentido Distrito Nova Casa Verde / Nova Alvorada do Sul, quando colidiu de frente com outra carreta que seguia no sentido contrário e estava vazia.

Em razão da colisão, um dos veículos pegou fogo. Rodovia foi interditada nos dois sentidos por cerca de uma hora e meia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito no local do acidente.

Os dois condutores ficaram feridos e um deles teve fratura exposta. Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Municipal Francisca Ortega.

*Correio do Estado

