UBS de Figueirão realiza o Hiperdia do mês de Agosto

Realizado nesta sexta-feira (4), o Hiperdia mensal da UBS (Unidade Básica de Saúde) de Figueirão, abrindo o mês de combate ao Colesterol.

O Hiperdia, que acontece toda primeira sexta-feira de cada mês, é um programa da Saúde destinado a idosos e hipertensos, e atende cerca de 100 pessoas na UBS, com as atividades de aferição da pressão arterial, aferição da medida da cintura, peso, acompanhamento nutricional e educação de hábitos saudáveis de vida.

Como o mês de Agosto é dedicado ao combate ao Colesterol, no Hiperdia de hoje, o enfermeiro Jorge Mortari fez uma palestra sobre os perigos do Colesterol alto e as maneiras de evitá-lo, destacando a necessidade de se fazer exercícios físicos.

Presente ao evento, o secretário de Saúde Giovanni Bertolucci falou da necessidade de se manter uma vida saudável, evitando a ingestão de gorduras e de alimentos como a gema do ovo, por exemplo, que aumentam consideravelmente o nível de Colesterol e fez diversas orientações de como diminuir esse nível elevado, como a caminhada, que é muito benéfica para a saúde de todos.

Na oportunidade, o secretário agradeceu o empenho da equipe da UBS, na pessoa da Coordenadora Cízia Isabel, do enfermeiro Jorge Mortari e das enfermeiras Renata e Lenide e também das Agentes Comunitárias de Saúde, Ézia, Elda e Juliana.

“Quero agradecer a todas as pessoas componentes da equipe desta UBS, pelo empenho e dedicação que tenho observado no dia a dia, e pelo atendimento de qualidade que têm oferecido à nossa população”, disse o secretário.