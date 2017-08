Sala do empreendedor divulga diagnostico de serviços e premia estagiários

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, realizou diagnóstico de serviços realizados pela sala do empreendedor no mês de Julho de 2017. A Sala incentiva a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Atua ainda na criação de ambiente favorável aos pequenos negócios locais, e trouxe como objetivo neste diagnóstico, quantificar e identificar os serviços prestados. No Mês de julho a sala do empreendedor realizou importantes procedimentos, dentre eles, 22 formalizações de empresas, 66 orientações, 4 baixas, 2 declarações anuais, 36 alterações, 49 impressões de guias do simples nacional, 15 solicitações de inscrição estadual, 42 emissões de notas fiscais e 30 outros serviços, somando um total de 266 atendimentos.

Como forma de reconhecimento, a sala do empreendedor, premiou o estagiário que mais realizou atendimentos neste mês de julho. Matheus Nazaro levou uma camiseta “Sergio K”, como forma de incentivo, por realizar um bom trabalho.

Atendimentos referentes ao mês de julho de 2017.

Atendente Numero de Atendimentos José Teixeira Jr 100 Matheus Nazaro 86 Natanael Araújo 80 Total: 266

Com 266 atendimentos, divididos por 21 dias úteis por mês, a sala obteve uma média de 12,66 atendimentos dia.

Facilitar a abertura de novas empresas, regularizar as atividade informais, oferecer serviços, orientações sobre a abertura, funcionamento e formalização de empresas, trazendo orientação e capacitação para Microempreendedores Individuais são as funções da sala do empreendedor, que é importante instrumento de apoio para os pequenos negócios locais de chapadão do sul.

A Sala do Empreendedor está localizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3562-1821 ou se preferir pelo email saladoempreendedor@chapadaodosul.ms.gov.br.

