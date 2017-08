Polícia Civil de Costa Rica consegue prender homem que furtava celular de pedestres

A Polícia de Costa Rica mais uma vez conseguiu retirar das ruas um bandido que efetuava furtos pela região.

Desde o dia 29 de julho, os investigadores vinham apurando a conduta de um indivíduo que abordava pessoas na rua, pedia o celular emprestado para uma ligação de urgência e em seguida saia em fuga, levando o aparelho da vítima.

Ele usava um veículo GM/CORSA, com placa de Alcinópolis.

Desde então, o criminoso já havia furtado cerca de 5 aparelhos, usando o mesmo modelo de furto.

Mas na manhã da última quarta feira (01), uma senhora de 65 anos foi mais uma vítima do criminoso, e também teve seu smartphone levado na ação.

Imediatamente os investigadores deram seguimento aos trabalhos e conseguiram prender C.T.S, além de recuperar todos os aparelhos telefônicos.

Durante depoimento, o homem confessou que praticou os delitos para satisfazer a dependência química em crack.

O criminoso foi reconhecido pela vítima e será autuado pelo crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, com pena de até 8 anos de prisão.

A prisão contou com a ajuda do sistema de videomonitoramento do CONSEG, que consegui identificar o veículo usado nos crimes.

A ação rápida da Polícia Civil de Costa Rica, e a investigação correta, conseguiu identificar e prender em flagrante o autor, além de recuperar os aparelhos furtados, que serão entregues aos seus respectivos donos.

