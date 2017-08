PM prende suspeito de assaltos e recupera moto roubada

ntem (04) a Polícia Militar de Chapadão do Sul recebeu uma denúncia de que dois homens em uma moto estariam em atitude suspeita próximo à uma empresa localizada na Avenida São Paulo.

Imediatamente a polícia chegou ao local e ao avistarem a viatura, os suspeitos empreenderam fuga. O motorista deixou seu comparsa no caminho e continuou com a fuga, até que na Avenida Trinta e Três ele perdeu o equilíbrio e veio a cair no chão.

A PM realizou a prisão do suspeito, Stefanny Kennedy Rodrigues, que não tem endereço em Chapadão do Sul, segundo ele, é morador de Chapadão do Céu (GO) – distante 45 km de Chapadão do Sul.

Constatou-se também que a moto que Stefanny pilotava era objeto de roubo na cidade de Cassilândia e o mesmo já teria passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

Jovemsulnews/Evelyn Vital