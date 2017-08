Iniciada a Festa da Padroeira de Figueirão Nossa Senhora da Abadia

Teve início na noite de 03 de agosto a 63ª Festa de Nossa Senhora da Abadia, Padroeira de Figueirão, cujo dia é 15 de agosto.

Neste ano, sob o comando do casal de festeiros Ivan Moreira Lima e Lúcia Aparecida Alves Lima, com a participação do Pe. João Alves e C.A.E.C., a festa terá vasta programação religiosa e social.

Na parte religiosa, haverá novenário na Igreja Matriz com missas e celebrantes convidados, diariamente, de 03 a 11 de agosto, e todos os dias haverá a tradicional pastelada, realizada no salão externo da Igreja, com música ao vivo.

Na abertura da festa, a missa foi celebrada pelo padre Laércio, da cidade de Bandeirantes e teve como concelebrante o padre João Alves. Cada dia desse período da festa haverá um padre celebrante da missa, de cidade diferente.

Depois de celebrada a missa, o padre João Alves de Oliveira, Pároco de Figueirão e o convidado padre Laércio, inauguraram oficialmente uma imagem de Nossa Senhora da Abadia, doada pelo pecuarista Rubens Catenacci e família e colocada sobre um pedestal no lado externo da Igreja, voltada para a avenida principal da cidade.

De 11 a 13 de agosto será realizada a festa social da Igreja, com bailes, shows e leilões e o já tradicional almoço da Padroeira.

Dia 14 acontecerá a tradicional Festa da Fazenda, este ano realizada na fazenda Barrinha, do casal Cecília e Antonio Estevão de Melo, quando haverá a chegada da Santa às 15 horas, reza de terço, jantar e baile. A tradição da Festa de Nossa Senhora da Abadia teve início nas festas das fazendas da região, que acontecem sempre no dia anterior ao feriado da Padroeira, já há 63 anos, sendo o principal evento religioso da cidade.

*Assecom PMF

Comentários