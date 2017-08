Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Período promissor. Seja otimista e aproveite as chances que surgirão agora. Pleno êxito financeiro, público, particular, adicional e legislativo. Bom para os jogos, sorteios e loterias. Todavia, terá algumas dificuldades passageiras.

TOURO – Propício para ir a festividades, reuniões sociais e para obter conselhos de pessoas dotadas de conhecimento. Boas chances no setor amoroso e da amizade. Excelente intuição e disposição.

GÊMEOS – Propícia influência para cultivar os dons de seu intelecto, seu espírito filosófico e otimista e seu desenvolvimento mental. Fará ótimas relações sociais e propícias amizades.

CÂNCER – Vizinho ou parente muito chegado procurará ter questões com você neste período, não dê, portanto motivos para isso. A influência também não e propícia ao amor. Excelente, contudo para trabalhar e aos negócios.

LEÃO – Todo cuidado será pouco, neste momento. Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com o excesso de velocidade, ao dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que não conhece.

VIRGEM – Influência astral muito benéfica e renovação profissional e para solucionar seus problemas financeiros e pessoais. Fará boas amizades e receberá o apoio de pessoas que exercem muita influência em nosso meio.

LIBRA – Segundo a posição dos astros, você poderá ter algumas decepções, nesta fase. Mas, com algum esforço, maiores serão suas chances de sucesso social e em viagens. Bom para o amor.

ESCORPIÃO – Período positivo, mas terá certa tendência ao nervosismo o que deverá ser evitado, para não complicar as coisas que estão ao seu favor. Elevação material e profissional pode ser esperada a partir de agora. Neutro no amor.

SAGITÁRIO – Será bem sucedido nos próximos dias. Esta fase vai favorecê-lo em trabalhos de toda ordem. Cuidado com o amor à primeira vista. Confie em si e fará associações que trarão bons resultados.

CAPRICÓRNIO – Hoje poderá receber correspondência do seu interesse. Saiba incentivar o seu otimismo. Deixe de lado o seu ciúme, o seu espírito de vingança. Haja de maneira prática e alcançará maior sucesso.

AQUÁRIO – Melhores oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. O período indica ser favorável para consultas ao dentista. Não discuta e nem brigue com ninguém.

PEIXES – Uma viagem imprevista ou uma visita inesperada poderá modificar os seus planos no transcorrer do período. Boa influência para seus interesses econômicos e também ao trabalho e a vida sentimental e amorosa.

