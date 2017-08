Homem tenta comprar carro pela internet, cai em golpe e perde R$ 110 mil

Homem de 56 anos foi vítima de golpe, após tentar comprar carro pela internet, nessa semana, em Aquidauana. Vítima depositou o valor de R$ 110 mil e foi até o Estado de São Paulo buscar o veículo, mas não encontrou o suposto vendedor no local combinado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vítima estava pesquisando na internet para comprar um veículo zero quilômetro, quando ficou interessado em anúncio de uma caminhonete S-10 em empresa de São Paulo. Vítima entrou em contato por telefone e falou com suposto vendedor que prometeu a venda por um desconto especial.

Vítima tentou verificar a procedência da empresa e do vendedor e pediu um contato para que ele pudesse conversar com um superior da empresa. Susposto vendedor passou número de telefone e pediu para que a vítima conversasse diretamente com a diretora financeira.

Após conversa, vítima fez dois depósitos, um de R$ 50 mil e outro de R$ 60 mil na conta bancária informada pelo vendedor. Estelionatário chegou a enviar documento fiscal no e-mail da vítima para confirmar a compra.

Comprador foi até a cidade de São Caetano do Sul (SP) buscar o veículo, porém, quando chegou na cidade não conseguiu contato com o vendedor e descobriu que foi vítima de um golpe.

Caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana e será investigado.

*Correio do Estado

Comentários