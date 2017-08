Empresas devem dar destinação correta ao óleo lubrificante

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, informam aos proprietários de postos ou depósitos de combustíveis, concessionárias, metalúrgicas, oficinas mecânicas, lava jatos e indústria em geral as medidas a serem tomadas quanto ao armazenamento, coleta destinação de resíduos sólidos ou líquidos contaminados com óleo lubrificante.

Segundo Lei Federal e Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, essas empresas são obrigadas a estruturar e implementar sistema de logística reversa de todos os resíduos contaminados com óleos lubrificantes.

Esses resíduos, de um modo geral são: Embalagens plásticas de óleo lubrificante; filtro de óleo usado; serragem, estopa, panos e papelão contaminados com óleo; lodo separador de água e óleo; óleo queimado ou usado.

As origens destes resíduos, geralmente são: Postos de combustíveis, oficinas mecânicas, lava-jatos, concessionárias, metalúrgicas e industrial em geral.

Assim, essa coleta destes resíduos deverá ser feita por uma empresa especializada e devidamente licenciada.

O não comprimento desta Lei pode acarretar em reclusão de um ano a quatro anos de prisão, além de multa, por poluição e crime ambiental.

Vale ressaltar que os cidadãos não têm responsabilidade sobre esses dejetos, tendo apenas que levar a uma empresa que vende ou trabalhe com esse material.

Assim, a Sedema se põem a disposição para sanar qualquer outra dúvida e sugerir empresas coletoras licenciadas para coleta desses resíduos em Chapadão do Sul.

A Sedema está localizada na Av. Quatro, nº 641, sala 4. O telefone para contato é (67) 3562-1821.

*Assecom PMCS

Comentários